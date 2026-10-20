El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la jubilación forzosa por edad del juez Juan Carlos Peinado, precisamente un día antes de cumplir 72 años y cerrando su carrera enviando a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por presunto “tráfico de influencias y malversación”. El azote de Bolaños y por supuesto del presidente del Gobierno, además del resto del equipo de ministros socialistas que hicieron coro al alelí (esa planta que se cultiva para adorno y cuyas flores, según sus variedades, son sencillas o dobles, blancas, rojas, amarillas o de otros colores, y de grato olor), ahora no tienen a quien atacar, dado que el juez pasa como “ejerciente” en la base pública del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid una vez jubilado desde septiembre y abre un despacho cerca de la Puerta de Alcalá.

El juez Peinado, antes de jubilarse, ha ordenado conocer la “capacidad económica de la esposa de Pedro Sánchez a efectos de determinar una posible multa en caso de que finalmente sea condenada por un delito de tráfico de influencias”. En consecuencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha reclamado a la Agencia Tributaria las cinco últimas declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el propósito de establecer “una posible multa ajustada a su patrimonio”.

El CGPJ asegura que “las actuaciones del instructor de la causa contra Begoña Gómez no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo”. Y se acabó. Bolaños a otra cosa.

También queda atrás el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el recurso que interpuso el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el archivo de su queja contra el juez instructor del caso Begoña Gómez. El CGPJ asegura que “las actuaciones del instructor de la causa contra Begoña Gómez no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo”. Y se acabó. Bolaños a otra cosa.

Peinado no está públicamente afiliado a ningún partido político, aunque sectores afines al Gobierno y partidos como el PSOE han cuestionado “su imparcialidad” relacionándolo “de manera indirecta con la derecha política debido a decisiones en causas polémicas”. El juez tampoco está relacionado con ninguna asociación judicial de carácter ideológico, lo que le permite mantener la neutralidad de su responsabilidad. Mientras, la Asociación de Profesionales de la Magistratura ha defendido sus actuaciones “reclamando respeto a la separación de poderes”, aunque otras han criticado su instrucción calificándola de “politizada”.