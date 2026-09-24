Jaime Fernández Garrido

Jaime Fernández Garrido

Ovellas e pastores?

DESCUBRINDO A BIBLIA EN OURENSE

Publicado: 25 sep 2026 - 01:10
La Región

“Eu son o bo pastor, e coñezo as miñas ovellas, e as miñas recoñécenme.”

(Xoán 10:14)

Coñecer a Deus, falar con El, e que El fale connosco parece algo demasiado trascendental… Deus feito home, Xesús explicouno dun xeito tan sinxelo, que calquera pode comprendelo, ata os máis pequenos.

Xesús preséntase coma pastor, como alguen que se preocupa por cada unha das súas ovellas, unha figura que todos podían comprender naquel momento, e que nos mesmos podemos entender agora, a pesar de que vivamos nunha cidade.

Que Deus nos coñeza polo noso nome é o que fai a diferencia na nosa vida: iso nos ensina que El se preocupa por cada un de nos, por ti e por min. Que nos podamos falar con El, e saber que El nos escoita é o máis trascendental no noso día a día.

El te coñece, non teñas ningunha dúbida. Do que se trata agora é de se ti o recoñeces a El.

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