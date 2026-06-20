Qué paradoja de vida viviéndola

Lo oí decir en bastantes ocasiones y, además, tuve oportunidades de poder comprobarlo: la vida es una continua paradoja, que a no pocos les supone una manera de vivirla a su manera, en cada momento, según conveniencia. Así, no es de extrañar que exclamemos ¡el mundo al revés!, al observar situaciones absurdas o contradictorias. Pero ya nada nos espanta, a no ser que tengamos tanta capacidad de disimulo que lo mismo que lo sentimos lo disimulamos, y parece que nada ocurre. Como que la capacidad de espanto ha desaparecido, frente al reto de la exigencia humana de otros tiempos, o que la hemos disminuido y ya toleramos todo.

Hace unos días saltó a la actualidad, sin grandes alardes informativos, que la hija del expresidente gallego Manuel Fraga, médica jubilada, falleciera en Madagascar trabajando en labores humanitarias, desde hacía tiempo, para los más necesitados, tras una vida activa dedicada a su profesión. Don Manuel, que en vida, y aún ahora, paradójicamente es blanco de críticas por la progresía de los autodenominados progresistas, fue durante toda su vida el prototipo de político honesto, donde la política y la familia no se mezclaban en absoluto, manteniéndose al margen; de hecho ni éramos conocedores de la situación ni a lo que se dedicaban sus hijos, que contrasta con las hijas del auto progresista y creador de códigos éticos, gustoso de joyas, el expresidente… en el que usted piensa.

Paradojas de la vida para vivir como un vividor. Más paradójico todavía el escondite joyero en Ferraz. Joyas que, tras la declaración como imputado o investigado, parece que aparecieron por generación espontánea. ¿Cercanos están los cacos de los ladrones?

Y ya que nos referimos a ese expresidente, creador del código del buen gobierno -para aplicarlo a los demás-, de una “Alianza de Civilizaciones”, la cual ni el santo padre sabe lo que dio de sí, para que valía y sirvió; pero el muy tramposo -porque lo fue- al incautarle las joyas de la caja fuerte salió como un relámpago a contarnos que eran poco más que hojalata, calderilla, valoradas en poco más de 30 mil euros, cuando a la hora de la tasación excedía de 1,3 millones. ¡No coló! Lo cacharon mintiendo. La decencia del expresidente -del que usted sospecha- quedó, paradójicamente, en mentiroso compulsivo. Desde entonces quedó mudo ese expresidente. ¡Es más!, en tiempos donde si te casas, y recibes regalos, tienes que declararlos a Hacienda, el ciudadano expresidente omite lo de que Hacienda somos todos y su código ético no va con él. Paradojas de la vida para vivir como un vividor. Más paradójico todavía el escondite joyero en Ferraz. Joyas que, tras la declaración como imputado o investigado, parece que aparecieron por generación espontánea. ¿Cercanos están los cacos de los ladrones?

Recuerdo, estando en el Parlamento de Galicia, allá por el 2010, cómo en clave parlamentaria salieron a relucir en varias ocasiones los trajes de Francisco Camps, utilizados por la bancada socialista, haciendo de altavoz de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por los socialistas valencianos del PSPV, acusando a Camps de haber recibido unos trajes, lo que finalmente quedó en nada. El mal y castigo se hicieron. Sería para escandalizarse, y lo que habría sucedido, si en vez de unos trajes se tratara de las joyas y su valor millonario. En aquel entonces la progresía elevaba la voz, estaban indignados. Hoy, por muchísimos más, están callados y a verlas venir. Paradojas del destino, a vivir mientras se pueda.

Desde hace unos años acostumbro a manifestar que los sanchistas autollamados progresistas, efectivamente lo son... de salón y caviar… y ahora de joyas, al punto que para preparar la declaración al respecto, el expresidente –el mismo sospechoso- pide prórroga. ¡Paradójico teniéndolo tan claro! Y sin olvidarnos de los bolsos y un vino que, con un coste total de poco más de 7 mil euros, el calvario sufrido por Rita Barberá; porque el informe de la Guardia Civil decía que “estos regalos, por su valor, podrían exceder los usos sociales generalmente admitidos”. Hoy la Guardia Civil, la UCO, jueces, fiscales, son flanco de la maldición, cuando no de la persecución sanchista, cuando antes eran los mejores colaboradores contra la corrupción. ¡Ah! Rita y Camps no pertenecían al progresismo de salón y caviar. Paradojas de la vida, reflexiona Neme: la hija médica de Fraga Iribarne muere en Madagascar trabajando en labores humanitarias para los más pobres y las hijas del primer expresidente español imputado están en el punto de mira…, mientras los sanchistas, agarrándose al filón unánime del “lawfare”, que sólo existe cuando los cachan a ellos “apropiándose de patatas ajenas”. ¡Paradójico!