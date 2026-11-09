El parón que lo cambió todo

El Real Madrid cayó en el Metropolitano el 20 de septiembre tras un partido con polémica arbitral y muchas dudas sobre el juego que mostraba el equipo entrenado por José Mourinho. Tras ese partido las competiciones de clubes se tomaron un descanso y fue todo el protagonismo para las selecciones. Mientras, daba tiempo para especular con cualquier tipo de combinación en las alineaciones, cambios en los sistemas de juego o incluso, los más radicales, salidas y fichajes.

Sin embargo, algo ahí hizo click. Mourinho tomó decisiones tras una sanción de cuatro partidos a Vinicius y el Real Madrid empezó a funcionar.

Tres semanas después, el Real Madrid regresó con una agónica victoria en el Bernabéu ante el Villarreal y cuatro días más tarde con una remontada marca de la casa en Roma, en la Liga de Campeones. Dos victorias, pero las mismas dudas. Sin embargo, algo ahí hizo click. Mourinho tomó decisiones tras una sanción de cuatro partidos a Vinicius y el Real Madrid empezó a funcionar. Goleó al Sevilla y al Leipzig y confirmó su crecimiento ganando, con justicia, en el Camp Nou al Barcelona.

Desde hoy comienza el segundo parón de selecciones, pero esta vez llega con otro Madrid. Más convincente en el juego, equilibrado en los esfuerzos y contundente en los resultados. De dos temporadas en blanco y el miedo a una tercera muy peligrosa a candidato a todo y con margen de crecimiento. El equipo más en forma del momento volverá a jugar el día 21 contra el Celta. Habrá que ver qué pasa ahora.