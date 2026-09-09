Los adolescentes del “joystick” parecían predestinados a fundir la neurona sin mover las lorzas pero en Ucrania se han convertido en pilotos de drones excepcionales para combatir al invasor ruso. Los deberes con Inteligencia Artificial han cateado en el informe PISA que evalúa a estudiantes de 15 años de todo el mundo y toma la lección cada tres para ver la evolución. España queda por debajo de la media de la OCDE, club de 38 países ricos para fomentar el desarrollo, en lectura, matemáticas y ciencias, y la supera en un punto en resolución computacional de problemas.

Galicia, según el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, depende, y la culpa es del modelo educativo del Gobierno central. También, como que existe una Consellería que gestiona las competencias transferidas. Con la nota más baja en 20 años, la educación gallega saca la cabeza por encima de la media nacional. El nivel de comprensión lectora se ha retrasado tres cursos y está por ver que la sobrestimulación de pantalla y la lectura apresurada haya potenciado otras habilidades.

Puede que hayan consultado a la IA qué formación se requiere para currar de camarero

Hasta se que repita el informe PISA, el curso de 2025 es el lento. Puede que hayan consultado a la IA qué formación se requiere para currar de camarero. El informe atribuye la pérdida del hilo a la proliferación de dispositivos digitales por los que se apostó hace dos décadas en las aulas con buena voluntad. En la doctrina reciente la caligrafía desplaza a la tecla por consenso. La educación pública y la privada quedan equiparadas, aunque el estudio no recoge que en la gratutita el ascensor social se coge por estudio y en la de pago por relaciones de pupitre. El informe apunta a la necesidad de recursos para reforzar al alumnado con necesidades especiales por la barrera idiomática, además de reflejar la caída generalizada de la curiosidad, las ganas de aprender, la disposición al esfuerzo en tareas académicas exigentes y la conflictividad en las aulas.

“Esas son clasificaciones que sólo miran los países que no tienen un Mundial”, había bromeado hace unos años un colega argentino ante un reportaje sobre el modelo educativo finlandés que siempre encabeza la clasificación y la reforma del Gobierno de turno. Estos de 15 encontrarán su “joystick”, el modelo debe tomar nota del toque de atención.