Polimedicación inadecuada y mayores, un desafío en Ourense

El envejecimiento de la población es, sin duda, uno de los grandes retos sanitarios actuales. En territorios como la provincia de Ourense, donde este fenómeno es especialmente acusado, sus efectos se manifiestan con mayor intensidad. El reciente informe del Ministerio de Sanidad, “Utilización de fármacos crónicos en las personas polimedicadas de 65 y más años y su relación con la morbilidad”, publicado en enero, evidencia datos que invitan a la reflexión y también a la acción.

Se trata de un estudio que analiza la polimedicación (definida como el consumo crónico de más de cinco fármacos) en cuatro franjas de edad: de 65 a 74 años, de 75 a 84, de 85 a 94 y mayores de 95. Según sus conclusiones, la polimedicación aumenta progresivamente con la edad hasta alcanzar un 44,7% en el grupo de 85 a 94 años. En términos generales, tal y como se desprende del estudio, cerca de tres de cada diez mayores de 65 años son pacientes polimedicados.

Impacto en nuestra provincia

En nuestro ámbito geográfico la polimedicación no es una excepción, sino una constante en la práctica asistencial diaria

Si trasladamos esta realidad a Ourense, una de las provincias más envejecidas del país, el impacto es aún mayor. En nuestra provincia más del 30% de la población supera los 65 años (más de diez puntos por encima de la media nacional, según el Instituto Nacional de Estadística). Esto significa que en nuestro ámbito geográfico la polimedicación no es una excepción, sino una constante en la práctica asistencial diaria. Una realidad que revela la coexistencia de múltiples patologías crónicas en mayores de 65 años.

Sin embargo, la polimedicación en sí misma no es un problema. Los farmacéuticos somos garantes de que el paciente polimedicado reciba su tratamiento necesario, seguro y eficaz. El problema surge cuando esto no se cumple y su carácter es inadecuado. Es decir, cuando se mantienen tratamientos sin indicación vigente, se producen duplicidades, o no se ajustan los fármacos a los objetivos reales del paciente. En este sentido, la labor de revisión del uso de medicamentos por parte de los farmacéuticos es una garantía para todos los pacientes, con especial interés para los polimedicados Sin embargo, el propio informe del Ministerio señala que algunos grupos de edad, fármacos como los antiulcerosos, los hipolipemiantes o la vitamina D, entre otros, se usan por encima de lo que las patologías de los pacientes justificarían.

En este sentido, la polimedicación inadecuada aumenta el riesgo de efectos adversos e interacciones medicamentosas. Junto a esto, disminuye la adherencia terapéutica ya que cuantos más medicamentos se prescriben, existe una mayor probabilidad de errores en las tomas. Finalmente, la polimedicación no adecuada disminuye la calidad de vida, con tratamientos que, en ocasiones, aportan escaso beneficio clínico. Desde las farmacias comunitarias ofrecemos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA) como es el caso del Servicio Personalizado de Dosificación (SPD) que es de gran utilidad para mejorar la adherencia de estos pacientes polimedicados a sus tratamientos. Muchos de estos pacientes también se pueden beneficiar de la financiación de este servicio por el Sergas siempre que cumplan determinados criterios.

Mayor prevalencia

Además, el estudio pone de manifiesto que las personas polimedicadas pueden presentar mayor prevalencia de enfermedades graves como insuficiencia cardiaca, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica o diabetes. Desde la farmacia comunitaria, como agente sanitario más cercano al ciudadano, tenemos un papel clave. En una provincia como la de Ourense, donde la longevidad es un desafío, garantizar el buen uso de los medicamentos se convierte en un acto responsable que debe ser abordado en conjunto por los diversos actores del sistema sanitario.