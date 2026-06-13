TRIBUNA
O Posío: da identidade histórica a un parque sen alma
TRIBUNA
Dicíase sempre que o Posío converteuse desde a súa inauguración a mediados do século XIX no parque por excelencia das xentes de Ourense. Non era unha simple zona verde: era un espazo con identidade, historia e valor botánico que o facía único.
Polos seus valores históricos e patrimoniais, o Xardín do Posío podía e debía formar parte da Rede de Xardíns Históricos de Europa. Porén, tras a recente reforma executada polo Concello, esa posibilidade desapareceu.
Con preto de 3 millóns de euros investidos -uns 200 €/m²- o resultado non foi a posta en valor dun xardín histórico, senón a súa transformación nun parque convencional. A actuación supuxo:
O Posío deixa así de ser un xardín histórico recoñecible para converterse nun espazo que podería estar en calquera outro lugar.
Desde o Concello preséntanse as actuacións como unha mellora:
Porén, unha análise máis crítica amosa contradicións importantes.
No propio discurso institucional fálase de “solo renaturalizado”, mais tamén se recoñece a existencia dunha base de formigón baixo o xabre. Isto abre preguntas clave:
A compactación do terreo, sexa con áridos ou subbase artificial, pode converter o solo nunha superficie máis próxima a unha laxe dura que a un chan vivo.
A diferenza entre o antigo xardín e o parque actual non é só estética, senón tamén climática:
Ademais, elementos como a futura cafetaría ou os valados de formigón contribúen a incrementar o efecto de “illa de calor”.
Anunciouse a substitución de 25 árbores por estaren enfermos ou secos, o que noutra hora se calificou coma árboles improcedentes.
Algunha se salvou, serÍa una bula papal?
Porén, isto suscita preguntas:
A maiores, as novas plantacións -con diámetros de apenas 10 cm- tardarán décadas en ofrecer sombra real. Unha xeración enteira non chegará a ver ese Posío maduro.
A intervención tamén afectou elementos tradicionais do parque:
Son detalles que, acumulados, rompen coa identidade do espazo.
Galicia conta con nove espazos na Rede Europea de Xardíns Históricos: Mariñán, a Alameda de Compostela, Ribadulla, Oca, Rubiáns, Quinteiro da Cruz, Lourizán, Soutomaior e Quiñones de León. O Posío tiña potencial para formar parte desta lista. Hoxe, esa opción xa non existe.
O 5 de xuño de 2026, Día Mundial do Medio Ambiente, chega cunha reflexión amarga para Ourense: a transformación do Posío non foi unha restauración, senón unha ruptura.
O que antes era un xardín botánico e histórico integrado na zona monumental da cidade converteuse nun parque máis, funcional pero sen singularidade.
A esencia que o facía único perdeuse. E iso, simplemente, non ten xustificación.
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