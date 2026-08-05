Problemas de agua en Gomariz

Falta de agua en Gomariz, Leiro, desde el martes hasta el viernes de la pasada semana no había agua de la traída y lo que es más grave nadie avisó, y no se llevó agua en una cisterna o por otro conductor.

El sábado hubo algo hasta la madrugada del domingo, pero durante el resto del domingo y el lunes nada de nada.

El agua es muy importante para el día a día, hay familias que tienen pozo y se arreglan pero otras no tienen, y gracias a los vecinos se fueron arreglando. Pero señores del Concello (señor alcalde) y Espina y Delfín, el comportamiento es denigrante y tener a familias sin agua y sin avisar es demencial.

Jesús Mosquera (Leiro)