Problemas de agua en Gomariz

CARTAS AL DIRECTOR

La Región

Falta de agua en Gomariz, Leiro, desde el martes hasta el viernes de la pasada semana no había agua de la traída y lo que es más grave nadie avisó, y no se llevó agua en una cisterna o por otro conductor.

El sábado hubo algo hasta la madrugada del domingo, pero durante el resto del domingo y el lunes nada de nada.

El agua es muy importante para el día a día, hay familias que tienen pozo y se arreglan pero otras no tienen, y gracias a los vecinos se fueron arreglando. Pero señores del Concello (señor alcalde) y Espina y Delfín, el comportamiento es denigrante y tener a familias sin agua y sin avisar es demencial.

Jesús Mosquera (Leiro)

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