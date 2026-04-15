Lo de menos es su imagen como Jesús que él mismo ha subido a su red social Truth y que el mismo o sus asesores han sido tan conscientes de su barbaridad que ha sido retirada, lo que demuestra hasta qué punto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha perdido el oremus, que ya durante el Domingo de Ramos se autoproclamó rey como Jesucristo porque “entró en Jerusalén y le honraron como a un rey. Ahora me llaman rey”, y antes incluso presumió de serlo más que presidente de EEUU. El esperpento de Trump no es nada comparado con el ataque contra el papa León XIV quién criticó su amenaza de “eliminar una civilización”, y del que ha cuestionado su autoridad moral. El papa ha despreciado a Trump al no hacer aprecio de su diatriba y no está dispuesto a entrar en un intercambio de reproches. Trump con cada una de sus acciones extravagantes pone losas en el camino hacia una hipotética destitución por su mala salud mental. Trump ha dicho que se ha representado como un doctor de la Cruz Roja, él que ha mandado a sus aviones a matar miles de personas en Irán. Si el mundo está loco, Trump es su profeta