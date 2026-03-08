Más allá de los materiales resistentes al fuego
Lo que me quita el sueño
En 1983, la película “Juegos de guerra” mostraba un ordenador de defensa que, tras simular miles de escenarios de guerra nuclear, llegaba solo a una conclusión: no había forma de ganar. Y se detenía. Cuarenta años después, investigadores del King’s College sometieron los modelos de IA más avanzados a simulaciones de crisis nucleares. En el 95% de los casos, alguno usó el arma. Ninguno eligió ceder. La máquina que aprendía a no jugar solo existió en el cine.
El 1 de marzo, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para prohibir en las agencias federales el uso de Claude, el sistema desarrollado por Anthropic y competencia del famoso GPT. Sin embargo, el Mando Central estadounidense lo había utilizado horas antes para evaluar inteligencia y simular escenarios en Irán. La contradicción es llamativa, pero esconde algo más interesante: que incluso en el contexto más tenso, hubo actores que mantuvieron sus líneas rojas. Anthropic se negó a eliminar dos restricciones clave de su contrato con el Pentágono: no usar su tecnología para vigilancia masiva de ciudadanos ni para armas letales autónomas sin supervisión humana. Y aguantó la presión.
En Galicia se cultiva esa mirada larga, la del marinero que lee el horizonte antes de soltar las redes y sabe que la paciencia es una forma de inteligencia. Europa tiene aún esa oportunidad.
Eso nos dice algo fundamental sobre lo que está en juego: la dependencia tecnológica no avisa cuando llega, pero la conciencia sobre ella sí puede anticiparse. Se instala capa a capa, sistema a sistema, hasta convertirse en infraestructura. El propio decreto presidencial tuvo que conceder seis meses de transición, prueba de que integrar bien la tecnología crea vínculos sólidos, y que deshacer esos vínculos requiere tiempo y alternativas mejores.
Algo así ocurrió con el petróleo, los semiconductores o las redes de telecomunicaciones. La tecnología crítica no se vuelve estratégica el día de una crisis; lleva años convirtiéndose en esencial. En Galicia se cultiva esa mirada larga, la del marinero que lee el horizonte antes de soltar las redes y sabe que la paciencia es una forma de inteligencia. Europa tiene aún esa oportunidad.
El viejo continente cuenta con regulación, marcos legales robustos y una tradición de debate ético que el resto del mundo le reconoce. Lo que puede añadir ahora es infraestructura propia de inteligencia artificial integrada a nivel estratégico. Construir esa capacidad con valores propios, bajo jurisdicción propia, no es un sueño lejano: es exactamente la tarea que varios proyectos europeos están emprendiendo con creciente determinación.
La ventana para actuar sigue abierta. La dependencia crítica se construye capa a capa, pero la soberanía tecnológica también. Quien decide hoy invertir en capacidad propia, antes de que la urgencia lo imponga, no solo protege su autonomía: da forma al tipo de inteligencia artificial que existirá mañana. Esa es, quizás, la jugada más inteligente de todas. Y a diferencia de lo que ocurría en aquella película de 1983, esta vez la decisión no la toma una máquina: la tomamos nosotros.
