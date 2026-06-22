"Rey servido y patria honrada"

La muerte de un hombre es una tragedia, la de un millón de hombres es una estadística” (Stalin). La guerra de Cuba (1895-98) fue un conflicto armado entre España y los separatistas cubanos. Cerca de 60 mil vidas se perdieron en las filas del Ejército español, de las que 1.646 fueron de la provincia de Ourense. Una auténtica tragedia, aunque tenga que contradecir a Stalin. A los que hay que añadir que 659 ourensanos más fueron repatriados antes de acabar la guerra por heridas o enfermedades. Un porcentaje de 3,55 fallecidos por mil habitantes. En algunas comarcas, como Viana do Bolo, este porcentaje llegó al 4,81 fallecidos por mil habitantes. Un durísimo golpe, para que lo tengamos en el olvido.

Lo cierto es que el día 16 de junio, representando a la Diputación de Ourense, tuve el honor de asistir a un acto institucional sencillo, aunque tremendamente sentido, por el aniversario anual de la Subdelegación de Defensa en Ourense, celebrado en el Patio de Armas de su sede oficial, en la calle del Paseo. Un encuentro, acompañado de una buena representación de la sociedad provincial, en el que se rindió homenaje a las Fuerzas Armadas y a los reservistas, poniendo en valor su compromiso, servicio y labor al conjunto de la sociedad. Con el subdelegado de Defensa en Ourense, Jesús Peñas Preckler, y el capitán de navío Jesús Ángel Paz presidiendo la gala, el evento transcurrió entre reconocimientos a los compromisos recientes y al pasado heroico de la Guerra de Cuba. En los recientes, Defensa reconoció a la UME por su dedicación, esfuerzo y coordinación contra el fuego del pasado agosto, y también premió a un alumno del Colegio Padre Feijóo Zorelle, que participó en un concurso de redacción bajo el título “Carta a un militar español”. También al Colegio Manuel Sueiro se le concedió el Premio Cachamuiña.

Una historia que forma parte de las crueldades de España y de Ourense en particular. Ya llegados al momento de los discursos, el capitán de navío exclamó con voz firme el “Rey servido y Patria honrada”, que es el célebre verso escrito por Lope de Vega para ensalzar a Álvaro de Bazán y Guzmán, el invicto capitán general del Mar Océano del siglo XVI, famoso por jamás conocer la derrota.

La Subdelegación de Defensa sirvió de puente entre el pasado y el presente. Y el pasado fue el recuerdo a los ourensanos que dieron su vida por la Patria. Como se recordó, Cuba fue una parte importante de España durante 400 años, a costa de muchos soldados muertos en la contienda; por ello se le otorgó a la Diputación de Ourense unas láminas tipo pergamino con el nombre y localidades de los soldados fallecidos, comprobando que casi todos los ayuntamientos de la provincia sufrieron esas bajas. Fallecidos del Regimiento de Infantería de Reserva Ourense 59 y del Regimiento de Infantería Zamora 8. La mayoría partió hacia Cuba el 20 de noviembre de 1896 en el vapor San Agustín, desde el puerto de A Coruña.

Una historia que forma parte de las crueldades de España y de Ourense en particular. Ya llegados al momento de los discursos, el capitán de navío exclamó con voz firme el “Rey servido y Patria honrada”, que es el célebre verso escrito por Lope de Vega para ensalzar a Álvaro de Bazán y Guzmán, el invicto capitán general del Mar Océano del siglo XVI, famoso por jamás conocer la derrota. “El fiero turco en Lepanto; en la Tercera, el francés, y en todo el mar inglés tuvieron de verme espanto. Rey servido y Patria honrada dirán mejor quién he sido por la Cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada”. Álvaro de Bazán, primer marqués de Santa Cruz, primer señor de la villa del Viso, militar y almirante español del siglo XVI, miembro del Consejo de su Majestad Felipe II y capitán general del Mar Océano, al que se le considera el mayor comandante naval de la historia de España.

Una sentida e institucional jornada, donde se recordó a los caídos en Cuba, en la que se premió el talento joven y gratitud frente a la plaga incendiaria. Recordar es volver a vivir, y acordarse de una de las mayores desgracias de Ourense: “Rey servido y Patria honrada”.