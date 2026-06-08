Tautología

Quizá fuera un pariente lejano de los consejeros madrileños de Educación y de Cultura, Ana Zarzalejos y Mariano de Paco, respectivamente, aquel que dijo que “futbol es fútbol” y que ellos han aplicado a la situación que se vive en muchos colegios públicos madrileños donde los alumnos soportan temperaturas muy elevadas por falta de aire acondicionado. “Cuando hace calor, hace calor”, ha dicho una y ha repetido el otro metiendo la cabeza en un agujero para soportar la vergüenza de su argumento, la falta de previsión un año más y la falta de empatía con los alumnos que se derriten. De Paco, citando a un poeta de su tierra murciana afirmó que que “El calor a lo mejor es fuente también de inspiración” y se lo ha dejado botando a la oposición que ha propuesto que se apagara el aire acondicionado de la Asamblea de Madrid para que trabajara a 35 grados y ver si se le ocurría una idea más brillante para evitar que los niños acaben cocidos.

Se lo ha dejado botando a la oposición que ha propuesto que se apagara el aire acondicionado de la Asamblea de Madrid para que trabajara a 35 grados y ver si se le ocurría una idea más brillante para evitar que los niños acaben cocidos.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que cada colegio debe resolver sus problemas con el calor, es decir que pueden utilizar ora abanicos, ora botijos para pasar la canícula adelantada.