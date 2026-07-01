A qué se ha referido el rey en su intervención en el Diálogo Anual de Políticas 2026 del Club de Madrid, un foro que reunió a antiguos jefes de Estado y de Gobierno, y en el que aludió “a estos días un tanto oscuros” y abogando por los “consensos propios de la democracia”? Esa es la cuestión, pues el caso es que hizo un llamamiento a mantener la confianza “en la democracia y en su capacidad generadora de consenso y cooperación”.

Por ese motivo nos surgen las dudas, pues el monarca insiste en no perder la memoria “torpe e irresponsablemente de las guerras mundiales”, pues atravesamos un “mundo fuertemente fragmentado”. El rey ha alertado “sobre la gran paradoja de nuestra época en la que antes habíamos dependido tanto unos de otros; pocas veces la tentación de replegarse había sido tan fuerte”. Por eso nos ha animado “a buscar el entendimiento colectivo, sobre todo en estos días un tanto oscuros”.

La filosofía de entender las circunstancias “y no naufragar en ellas” continúa siendo algo fundamental en pleno debate intelectual de la actualidad

Claro que los “tiempos oscuros” a que se refiere José Ortega y Gasset aluden a los convulsos años de la Guerra Civil española y las décadas previas. El concepto de “los tiempos oscuros” en la obra de Ortega lo especifica en cuanto “al ser humano que está profundamente ligado a su época y su entorno”. Una frase que hizo célebre fue “Yo soy yo y mis circunstancias”. Estas reflexiones de Ortega y Gasset sobre la necesidad de mantener vivos los consensos democráticos para no caer en la irracionalidad siguen siendo muy actuales y suelen citarse en momentos de incertidumbre internacional. La filosofía de entender las circunstancias “y no naufragar en ellas” continúa siendo algo fundamental en pleno debate intelectual de la actualidad.

Dicho eso, tenemos que reflexionar sobre las frases del soberano como que la actual interdependencia “es percibida como una vulnerabilidad, ignorando que los desafíos no se repliegan, no desaparecen y exigen respuestas que ningún Estado puede dar solo”. Por ello, el jefe del Estado advierte asimismo que “ante las dificultades, hoy ese camino vuelve a estar en cuestión”, y añade que es “cuando la confianza se ha erosionado”. Felipe VI aprovechó para citar a Ortega y Gasset, al que antes aludíamos, recordando que toda “civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia” y reafirmando así “el papel irreemplazable de la democracia”.

En estos términos, el rey llama a seguir confiando en la democracia en estos días “un tanto oscuros” y a “preservar los espacios de diálogo”. Nuevamente, el monarca pone en voz alta la situación por la que atravesamos en la política actual de este país, que está reclamando pegarle un giro a la clase institucional, “porque ningún otro pone a la persona y su dignidad tan en el centro”.