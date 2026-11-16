Colores, quiero colores

Buenos días. No pienses en política. No hables. No escribas de política, mejor piensa en otra cosa. Algo hermoso. Como, qué se yo, tu pueblo. O tu perro. O los ojos de tu madre. Aún puedes escoger...

En el mercado de la atención han sacado ya la carne fresca y hay que darle a la peña motivos para abandonar las tabernas digitales. Y lo que vales es un voto. Un voto que es la puta ostia. Un voto como un bitcoin.

Los colores nos atraen. Nos piden el voto. Así que probemos"

Tú lo sabes. Y si no lo sabes puedes informarte. Alguien en las redes te presta los apuntes. Te cede una actitud. Y en estos casos, amigas, amigos, la actitud lo es todo. O casi todo. Pero afuera, donde los vapores se disipan el aire es más fino, la luz del cielo azul puede sorpenderte. Si sales demasiado rápido o demasiado pronto quizá no aciertes en los perfiles.

Por eso un regruesado de la linea, como en el románico bizantino, es necesario. Se trata de la estructura. Se trata de ¡tachán, tachán! el caprichoso Estado. Y malignamente podría decirse que el Estado no es más que el gran cráter donde se precipitan, en el sentido alquímico del término, los arquetipos jünguianos. Son como los colores.

Los colores nos atraen. Nos piden el voto. Así que probemos.

Hay un arquetipo adusto. El obispo que desprecia lo venial. Lo sigue un ejército de canteiros. El sol sale por el Este y se pone por el Oeste. Los esposos se acuestan con las manos entrelazadas bajo una manta bordada con la flor de lis.

También hay un arquetipo trovador. El amor es lo primero y abajo lo funesto. Cantar y cantar entornando los ojos. La vida es corta, ama al prójimo y ámate a ti mismo.

Hay también un arquetipo soldado. Poca labia. Poca broma. Al pan, pan. Al vino, vino. El guante, la espada y el polvo. El periódico de ayer.

Y hay la voz que grita en la plaza. Se venden quesos frescos, frutas, hortalizas. Se venden animales de compañía. Talismanes. No te sentirás nunca solo.

Pero créanme, no pienso en la política. No hablo ni escribo de política.

Hoy voy a comer a casa de mi madre y deseo, sobre todo. ver el color de sus ojos.

Buenos días.