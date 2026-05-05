A vueltas con nuestro himno nacional

Erre que erre. Nuestro himno nacional con música todavía carece de una partitura que lo acompañe en vez del tradicional tarareo. Pero cada vez que suena la música de banda sonora principal, siempre se oye otra “musiquilla” que transita por doquier, pero que nadie la identifica como la letra oficial del himno y que, como tantas veces hemos comentado, todavía no hay quien tome la decisión de establecer como la letra del himno de España.

Pero eso sí, los hay muy osados que interpretan lo que nadie es capaz de interpretar, esto es, el tarareo nacional, porque nadie, como decimos hasta la saciedad, tiene interés en poner letra a nuestra música, una banda sonora jamás cantada. Eso sí, pitar el himno de España “es una muestra de libertad de expresión”, según Podemos. Eso es lo que más les motiva. No les preocupa no escuchar ninguna letra, porque de hecho no la tenemos, lo que priva es pitar o, más bien, abuchear.

Y recordemos que la pitada más reciente fue coincidiendo con la final de la Copa del Rey, donde habían competido un equipo vasco, la Real Sociedad (que además es Real), con el Atlético de Madrid, “de pura cepa”. El caso es que Podemos y Compromís dijeron que “la gente tiene que poder expresarse”, y que “hay un enorme malestar con que la Jefatura del Estado no la elija nadie” y que “la libertad de expresión es libertad de expresión”. Y punto final. Menos mal que Sumar criticó la pitada al himno español y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López -vasco para más señas-, censuró lo que considera “una falta de respeto a los ciudadanos y a los símbolos”, ciudadanos “que se ven o nos vemos representados en esos símbolos”.

Y menos mal que Javier Tebas, presidente de LaLiga, anuncia una propuesta a su homónimo de la Real Federación Española de Fútbol “para sancionar los pitidos al himno nacional y al jefe del Estado en la final de la Copa del Rey”. Por cierto, un soberano que cada vez que acontecen estas escenas se comporta estoicamente. Qué remedio, es lo que le toca.

Conviene recordar que la Asociación Española de Protocolo lleva unos cuantos años intentando que organismos públicos y del Estado pongan en marcha la implantación de la letra del himno nacional, que se ha intentado en varias ocasiones, pero al final nadie decide afrontarlo. Habrá que esperar que sea mediante inteligencia artificial, que a veces sorprende al ser humano.