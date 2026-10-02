ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una mujer resulta herida al salirse de la vía en Os Blancos
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una mujer ha resultado herida este viernes 2 de octubre tras sufrir un accidente por salida de vía en el punto kilométrico 11 de la carretera OU-1112, a su paso por la parroquia de Aguís, en el municipio de Os Blancos. Según ha informado el 112 Galicia, la víctima no precisó ser excarcelada del interior del turismo
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil de Os Blancos para prestar atención médica a la herida y gestionar la seguridad vial en el tramo afectado.
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