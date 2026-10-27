135 familias se unen contra el daño cerebral adquirido en Ourense

El Complejo Hospitalario Universitario de Ourense ingresa alrededor de 450 personas al año por ictus, siendo esta la principal causa que lleva a los pacientes a desarrollar daño cerebral, con números cercano al 80% en el caso de Galicia. Para poder proporcionar apoyo a las personas con esta lesión y a sus familias surgió el centro de rehabilitación DCA Ourense.

La asociación cerró el año 2025 con unos números muy positivos: 106 usuarios diferentes atendidos en rehabilitación clínica. Con motivo del Día mundial del daño cerebral, la asociación reunió ayer a gran parte de los usuarios que han pasado por sus puertas, para leer un pequeño manifiesto, pero, sobre todo, para que puedan compartir su experiencia. Noelia Luque, presidenta de DCA Ourense, resumía así la labor de la asociación: “No vendemos milagros de Lourdes. Somos profesionales que queremos lo mejor para nuestros usuarios. Por eso, pedimos un Plan Nacional de Atención al DCA, para que los usuarios puedan recibir una atención integral, inclusiva y universal”.

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El 18 de agosto de 1983 Conchita Prol se caía en una bodega familiar. Durante su ingreso en el hospital, unos medicamentos le provocan una reacción alérgica, lo que llevó a Prol a adquirir daño cerebral. Lleva conviviendo con esta lesión 43 años. Después de estar ingresada en otros centros, donde la falta de cercanía por parte de los cuidadores no la hacían progresar, llegó a DCA Ourense recomendada por su hija. “Estoy muy contenta. Siempre hay actividades preciosas y los profesionales son muy cariñosos”, manifestó con una gran sonrisa.

Conchita Prol | ÓSCAR PINAL

“El cariño y paciencia de los profesionales de la asociación es lo que más me ha ayudado”

Brais Viso Romero también llegó a la asociación gracias al entorno familiar. Viso era un joven que estaba comenzando la carrera de psicología en Madrid cuando ingresó en el hospital por un linfoma cerebral, que lo dejó con secuelas cerebrales. Su familia, buscó ayudar en la recuperación del joven, animadolo a ingresar en DCA Ourense: “Mis padres encontraron la asociación por la recomendación de un amigo de la familia y la experiencia es excelente. La recuperación fue muy rápida”. Después de un año trabajando con los profesionales, Viso está pensando en retomar, más pronto que tarde, los estudios universitarios en Madrid. Él, igual que Prol, destaca el cariño y amabilidad de los profesionales como una de las claves para la recuperación: “Verles siempre con una sonrisa te anima a darlo para recuperarte más rápido”.

Brais Viso | ÓSCAR PINAL

“Gracias a DCA Ourense podré volver a estudiar la carrera de psicología en Madrid”

Alfredo Castilla, padre de Viso, está muy contento con la rápida mejoría de su hijo: “Cuando a mi hijo le dio un linfoma cerebral, su nivel de dependencia era total. Gracias al trabajo de los profesionales, ahora mi hijo puede volver a estudiar y es capaz de conducir. Aunque él se vaya de aquí yo quiero continuar en la asociación porque están haciendo un trabajo muy positivo”.

Alfredo Castilla | ÓSCAR PINAL