El pintor ourensano Miguel Ángel Martínez Coello estrena una exposición en la sala Valente donde plasma el componente más humano de la ciudad. Bajo el título “140 máis 15. Xentes de Ben”, el artista ha llenado el espacio expositivo con 155 retratos elaborados con técnicas mixtas dedicados a personalidades míticas de Ourense. Investigadores, intelectuales, músicos, artistas, arquitectos o médicos comparten espacio, uniéndose todos a un coro que Martínez Coello dirige para representar a la ciudad. Abuelos, padres e hijos recorrían juntos la exposición, algunos rememorando viejos tiempos y otros poniéndole cara a personas de los que solo habían oído hablar en pasado.

Estos dibujos han sido creados en los últimos años de la fecunda carrera del pintor e intelectual, quien inició su actividad artística en el año 1967, hace ya más de medio siglo.

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Entre algunas de las ilustres personalidades retratadas se encuentran: Marita Souto, investigadora vanguardista en termalismo científico, tristemente fallecida este año; Otero Pedrayo, escritor pilar del grupo Nós; Ernesto Schreck, quien con su cámara fotografió Ourense; Estanislao “Lalao” Reverter, la única persona capaz de domar a la máquina del rally que era el Alpinche; Trangallán, el indiscutible rey del Entroido u O Cuco de Velle, quien alegró Ourense con su música.

Amplio catálogo

La exposición también cuenta con la presencia de poetas como Jose Angel Valente, una de las letras más destacadas del siglo XX; el arquitecto Daniel Vázquez-Gulías, quien con su labor dio forma a la provincia; la pionera Olga Gallego, primera mujer en ser aceptada en la Real Academia Gallega o el doctor Míguez, otro indiscutible referente del termalismo.

Estos son unos solo pocos entre las decenas de los retratados por la experta mano de Martínez Coello.