Más de 160.000 ourensanos preparan la Declaración de la Renta

Los ourensanos se preparan para el arranque de una nueva campaña de la Renta, que la Agencia Tributaria iniciará el próximo 8 de abril, y vivirá su primer cierre el 30 de junio, último día para la presentación de borradores telemáticos. Según los últimos datos disponibles, en Ourense se presentaron durante la última campaña 162.907 declaraciones, lo que supone un ligero incremento (el 0,12%) respecto al año anterior, y la décima parte de los 1,44 millones que se presentaron en Galicia.

El 78,45% de los solicitantes recibieron una devolución. La cantidad total devuelta alcanzó los 43,77 millones de euros, lo que deja una devolución media de 583 euros por solicitante

De ellas, 95.714 solicitaron una devolución, con resolución favorable en 75.088 casos. Eso significa que el 78,45% de los solicitantes recibieron una devolución. La cantidad total devuelta alcanzó los 43,77 millones de euros, lo que deja una devolución media de 583 euros por solicitante.

Nuevos umbrales

De cara a la campaña de este año (que fiscaliza el 2025), el límite de ingresos que obliga a hacer la declaración está en los 22.000 euros con un solo pagador. Para quienes tengan dos o más, el umbral será los 15.876 euros. Además, se elimina la obligación de declarar a quien recibe prestaciones por desempleo, quienes ahora siguen los límites generales del impuesto.

El límite de ingresos que obliga a hacer la declaración está en los 22.000 euros con un solo pagador, y los 15.876 euros en el caso de dos o más

Una novedad relevante es la deducción por rendimientos del trabajo bajos. Esta medida permite una reducción de hasta 340 euros para rentas inferiores a 18.276 euros aproximadamente. Otra novedad afecta a los propietarios de viviendas en alquiler, que cuentan este año con una reducción del 50%, que llega al 90% en zonas tensionadas.

Familia y la vivienda.

A nivel autonómico, la deducción por nacimiento o adopción oscila entre 300 y 2.400 euros, según el número de hijos y el nivel de renta. Los padres tambíen pueden deducir el 30% de los gastos de escuelas infantiles, con un límite entre 400 y 600 euros.

En materia de vivienda, los menores de 35 años disponen de una deducción por alquiler del 10% con un límite de 300 euros.