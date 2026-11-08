Más de 200 participantes en el DevFest ourensano

La Escola Superior de Enxeñería Informática del Campus de Ourense acogió una nueva edición del DevFest, una jornada centrada en el análisis y debate de los principales temas de actualidad en el ámbito tecnológico. Durante el encuentro, también se impartieron diversos talleres formativos sobre lenguajes de programación, inteligencia artificial, arquitectura web y servicios multiplataforma.

Los participantes han tenido la oportunidad de ver en Ourense a referentes nacionales e internacionales, y de demostrar que aquí también hay talento y comunidad tecnológica"

Con más de 265 entradas vendidas -sumando la asistencia presencial y el seguimiento a través de internet-, el evento busca afianzarse como “el punto de encuentro de referencia para los apasionados de la tecnología en el noroeste peninsular”, tal y como señaló Manuel Alonso desde la organización.

Relacionado Un laboratorio pionero de la UVIgo transforma la formación de los futuros docentes

“Este año, los participantes han tenido la oportunidad de ver en Ourense a referentes nacionales e internacionales, y de demostrar que aquí también hay talento y comunidad tecnológica”, añadió Alonso. Asimismo, el portavoz confió en el impacto positivo de la jornada para el público sobre “cómo la IA está cambiando nuestra forma de trabajar”.