Más de 200 participantes en el DevFest ourensano

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La Escola Superior de Enxeñería Informática del Campus de Ourense acogió una nueva edición del DevFest, una jornada centrada en el análisis y debate de los principales temas de actualidad en el ámbito tecnológico. Durante el encuentro, también se impartieron diversos talleres formativos sobre lenguajes de programación, inteligencia artificial, arquitectura web y servicios multiplataforma.
Los participantes han tenido la oportunidad de ver en Ourense a referentes nacionales e internacionales, y de demostrar que aquí también hay talento y comunidad tecnológica"
Con más de 265 entradas vendidas -sumando la asistencia presencial y el seguimiento a través de internet-, el evento busca afianzarse como “el punto de encuentro de referencia para los apasionados de la tecnología en el noroeste peninsular”, tal y como señaló Manuel Alonso desde la organización.
“Este año, los participantes han tenido la oportunidad de ver en Ourense a referentes nacionales e internacionales, y de demostrar que aquí también hay talento y comunidad tecnológica”, añadió Alonso. Asimismo, el portavoz confió en el impacto positivo de la jornada para el público sobre “cómo la IA está cambiando nuestra forma de trabajar”.
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