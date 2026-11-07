Un laboratorio pionero transforma la formación de los futuros docentes

Impresoras 3D, gafas de realidad virtual, kits de robótica y herramientas de inteligencia artificial. El Edificio de Ferro alberga desde este viernes el primer Polo Creativo universitario de Galicia, un espacio de vanguardia pedagógica diseñado para transformar por completo la formación práctica de los futuros profesores que se forman en la Universidade de Vigo.

La iniciativa, financiada por la Xunta de Galicia y acondicionada por la propia institución académica, replica de forma fidedigna los polos ya implantados en colegios e institutos gallegos. Su propósito esencial es que el alumnado de la Facultad de Educación y Trabajo Social domine técnica y didácticamente estas tecnologías antes de incorporarse a las escuelas. Como apuntó la decana, Isabel Mociño, la universidad no puede vivir de espaldas a los cambios metodológicos que ya transforman las aulas, por lo que este laboratorio facilitará una transición fluida al ejercicio profesional a través de metodologías activas y proyectos colaborativos de corte STEM.

Durante la visita inaugural a las instalaciones, la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, remarcó que innovar supone explorar nuevas vías para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. En la misma línea, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, incidió en la necesidad de familiarizar al profesorado en formación con estos recursos para extraerles el máximo rendimiento pedagógico.

El estreno de este polo sirvió de marco para la firma de un convenio estratégico por el que la Xunta aporta 2,3 millones de euros a la UVigo en 2026. Del montante global, 600.000 euros sustentan precisamente la renovación del equipamiento de innovación educativa en grados y másteres, mientras que 1,72 millones se destinan a modernizar infraestructuras científico-técnicas. La partida reforzará centros de investigación de excelencia de la red Cigus como AtlanTTic, CINBIO y CIM, centros colaborativos como Cintecx y Ecobas (con su nuevo laboratorio de datos) y optimizará las plataformas docentes virtuales de la universidad.