Un 2026 de récord: 42.000 visitas de turistas en Ourense durante enero y febrero

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, puso de relieveayer en el Balneario de Laias el papel determinante que la provincia de Ourense desempeña en el actual ciclo de expansión del sector gallego. En el marco de un encuentro con profesionales de la Asociación de Directores de Hoteles, Merelles subrayó un hito significativo: el liderazgo de la rentabilidad hotelera en España alcanzado por la comunidad el pasado mes de febrero. Este dinamismo se traduce en cifras de calado económico, con una actividad turística que ya supera los 28 millones de euros tras experimentar un crecimiento cercano al 8%.

En este escenario de bonanza, el comportamiento de la provincia de Ourense ha resultado especialmente reseñable. Durante el primer bimestre de 2026, el territorio registró la llegada de más de 41.600 visitantes, lo que supone un incremento del 11,4%. Sin embargo, el dato más revelador de la pujanza ourensana se encuentra en las pernoctaciones, que rozaron las 75.500 estancias, firmando un extraordinario ascenso del 24,9% respecto al ejercicio anterior. Para el responsable autonómico, estas cifras son el reflejo de la calidad y la profesionalidad de un ámbito que se ha vuelto indispensable para el engranaje económico local.

La clave de esta solidez reside, en gran medida, en el peso estratégico del termalismo. Según incidió Merelles, esta modalidad constituye un eje vertebrador dentro de la hoja de ruta de la Xunta de Galicia, actuando como un potente elemento desestacionalizador. Al atraer viajeros en periodos de temporada baja y media, el turismo termal no solo garantiza una actividad constante durante todo el año, sino que favorece la diversificación geográfica al situar el foco del visitante en distintas localidades situadas más allá de los grandes núcleos tradicionales.

La jornada en Laias sirvió para reafirmar las oportunidades de este segmento, que lejos de operar de forma aislada, se complementa con propuestas de alto valor añadido como el enogastroturismo, el turismo de naturaleza y la oferta cultural.