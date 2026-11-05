Hasta 300 comensales se sentarán a la mesa en el magosto multitudinario de los entornos de Ourense

El magosto popular tiende a evento multitudinario. Así se desprende de los últimos preparativos que se están viviendo en el entorno de Ourense para sus celebraciones más madrugadoras, que tendrán lugar en As Curuxeiras, A Valenzá y Barra de Miño el próximo 7 de noviembre.

Los tres magostos comparten la previsión de una alta participación, un ligero incremento del precio de sus invitaciones, y una celebración que, a la comida y las castañas, suma música y entretenimiento para los más pequeños.

Sempre o facemos o sábado antes do magosto, porque deixamos o día 11 para a propia xente"

Los integrantes de la Asociación Vecinal de As Laxas suelen contarse entre los primeros en encender las brasas, y aguardan entre 150 y 160 comensales en As Curuxeiras a partir de las 14,30 horas. El presidente de la Asociación Vecinal, Xose Manuel Casares, comentaba que “sempre o facemos o sábado antes do magosto, porque deixamos o día 11 para a propia xente”, indicando que este año “teremos unha actuación da Disco Móbil Show. E a partir das 17,30 horas unha colchoneta para os rapaces”.

Al otro lado de la ciudad, en Barra de Miño, también apuestan por la animación musical, en este caso, un dúo musical y DJ. La agrupación vecinal confirma por el momento que ha vendido 230 tickets, pendientes de los últimos rezagados, y eso que “tuvimos que subir los precios un poco respecto al año pasado”, señalan desde la comisión organizadora.

Preferimos que o que veña que estea ben atendido a que haxa xente que coma mal ou que non haxa unha atención boa"

De los magostos “madrugadores”, la mayor participación se espera en A Valenzá, donde la celebración organizada por la asociación cultural Mouriñán espera repetir la cifra de 300 participantes de 2025, marcándose ese límite porque “preferimos que o que veña que estea ben atendido a que haxa xente que coma mal ou que non haxa unha atención boa”, señalan los organizadores.

Xantar popular e hinchables para los niños

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Desde el mediodía del sábado 7 de noviembre, la Asociación Vecinal de As Laxas recibirá a los comensales en el campo da festa de As Curuxeiras. El menú incluye “panceta, costela ibérica, panceta, crioulos e chourizos; con castañas e bica”, señala Xose Manuel Casares, presidente de la asociación, quien afirma que, a la hora de comprar los ingredientes “a subida non é moi grande, pero nótase”. La apuesta por adelantarse al San Martiño ya ha superado las tres décadas, y “sempre nos saiu ben”, recuerda Casares, a la espera de vender los úlitmos pases.

Animación musical y DJ con castañas

La celebración en el campo da festa de Barra de Miño se prevé que comience el sábado a partir de las 20,00 horas, y el menu incluye el Dúo Flow y el DJ Aitor Fernández. Las inscripciones se cerraron el pasado 2 de noviembre, confirmando una asistencia de al menos 230 comensales. “Bajó un poco respecto el año pasado”, reconocen en la comisión organizadora, “pero también es verdad que hubo que subir un poco los precios (22 euros)”. La principal dificultad está siendo conseguir castañas, porque “ encontramos pocas, y tenían mucho bicho”.

Hai incremento de prezos. Nalgunhas cousas conseguimos mantelos, e nalgunha cousiña tivemos axuda do comercio local"

Desde la sesión vermú hasta la queimada

El CEIP Filomena Dato volverá a ser sede del magosto organizado por la Asociación Cultural Moureán de A Valenzá. Sus responsables aspiran a repetir la cifra de 300 comensales que acudieron en 2025. La participación cuesta 18 euros (12 para el menú infantil) e incluye desde una sesión vermú, hasta una foliada abierta y una queimada. La asociación cultural reconoce que “hai incremento de prezos. Nalgunhas cousas conseguimos mantelos, e nalgunha cousiña tivemos axuda do comercio local, pero si que hai un incremento pola materia prima”.