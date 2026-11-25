“Nun contexto no que as empresas dependen cada vez máis dos seus sistemas dixitais, resulta fundamental contar con profesionais capaces de previr, detectar e responder ante posibles ciberataques”. Con esta premisa, y sin olvidar los ataques a los centros educativos hace apenas una semana, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer en el Centro Galego de Innovación da Formación Profesional Eduardo Barreiros la primera edición del Desafío CiberFP, una competición en la que participarán 366 estudiantes de FP de 27 centros educativos gallegos (siete de ellos de la provincia).

Un total de 122 equipos, de tres alumnos cada uno y 50 docentes coordinadores, competirán bajo la metodología “Capture The Flag”. En ella, los participantes se enfrentan a entornos informáticos simulados donde deben rastrear vulnerabilidades, descifrar archivos o frenar intrusiones inspiradas en amenazas reales. Cada desafío superado desbloquea un código oculto (la denominada bandera) que permite acumular puntos contra reloj.

Habrá tres categorías para facilitar la participación del alumnado con diferentes perfiles formativos. La categoría “Explorador” está dirigida a estudiantes de ciclos medios y superiores de otras familias profesionales. La categoría “Aventureiro” está destinada al alumnado de las familias de Informática y Comunicaciones y Electricidad y Electrónica que ya dispone de conocimientos en sistemas, redes, programación o electrónica. Por su parte, “Experto” reúne a estudiantes de grados superiores y cursos de especialización de estas dos familias con competencias técnicas avanzadas.

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Tras una primera jornada de formación celebrada ayer en Ourense donde se explicaron las claves básicas del desafío, en enero de 2027 se disputará la primera fase clasificatoria de forma telemática y, en febrero, la gran final presencial en Ourense, donde los participantes defenderán la ciudad ante un ciberataque simulado. Esta última cita tendrá lugar en el CiberLabFP, el laboratorio avanzado de ciberseguridad del CGIFP Eduardo Barreiros, inaugurado en abril. La directora xeral de FP en Galicia, Eugenia Pérez, puso en valor la importancia de formar nuevos perfiles en seguridad digital ya que afecta “a todo nas nosas vidas, dende a industria, a enerxía, o transporte ou a sanidade”.