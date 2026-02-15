60.000 euros para poder investigar en el Campus de Ourense

El Vicerrectorado del Campus de Ourense ha convocado una nueva edición de las ayudas a proyectos de personal investigador en formación posdoctoral del campus de Ourense-Campus Auga (Inou+ Posdou Campus Auga 2026). Su finalidad es potenciar las líneas de investigación del proyecto de especialización del campus, acreditado por la Xunta de Galicia. La iniciativa se financia mediante el convenio de colaboración entre la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional y la Universidad de Vigo para acciones estratégicas en el Campus Auga (2024-2027). La dotación global es de 60.000 euros, con una subvención máxima de 10.000 euros por proyecto. El plazo de presentación de solicitudes online finaliza el 23 de febrero a las 23:59 h.

Las bases establecen estas ayudas como una vía de retención de talento, permitiendo que investigadores jóvenes con contribuciones innovadoras lideren proyectos como investigadores principales. El objetivo es que adquieran competencias para obtener acreditaciones y lograr su estabilización en organismos de investigación, además de reducir el desequilibrio de género en el Sistema Universitario de Galicia.

Pueden solicitar las ayudas los investigadores que cumplan los requisitos y pertenezcan a un grupo del Campus Auga. El Investigador Principal debe ser doctor y tener contrato con la Universidad de Vigo en centros del campus de Ourense para su formación posdoctoral. Se valorarán especialmente las solicitudes de quienes acudieron a la convocatoria Ramón y Cajal 2025. Los proyectos, de carácter individual con equipo de apoyo proporcional, deben enmarcarse en las áreas de alimentación funcional, agricultura y medio ambiente, o gestión del agua termal.

Una comisión compuesta por el vicerrector Francisco Javier Rodríguez, el director del Campus Auga Roberto Ignacio Fernández (o sus delegados) y representantes expertos evaluará las solicitudes. La puntuación se divide en dos bloques: hasta 30 puntos para el solicitante (currículo y solicitud Ramón y Cajal) y hasta 70 puntos para el proyecto (calidad, viabilidad, impacto, presupuesto y presencia de mujeres investigadoras). Las ayudas financiarán la investigación durante 2026, debiendo ejecutarse el plan de trabajo íntegramente en esa misma anualidad.