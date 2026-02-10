Hasta 59.000 euros en ayudas para proyectos de investigación del campus de Ourense

La Universidad de Vigo acaba de publicar una nueva convocatoria de las ayudas Inou pensadas para apoyar a los grupos de investigación del campus de Ourense. La iniciativa está financiada por la Diputación, dentro del convenio anual que mantiene con la institución académica para el desarrollo de actividades de difusión cultural, investigación, formación y deportes. Así, la dotación máxima por cada proyecto será de 5.900 euros hasta alcanzar el límite total de 59.000 euros.

Pueden optar a estas ayudas el personal investigador que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria y que forme parte de un grupo de investigación de la UVigo. Los trabajos se realizarán de forma individual, con uno o dos investigadores o investigadoras principales y un equipo de investigación proporcional a las tareas a realizar. Cada grupo de investigación solo podrá liderar una solicitud.

Con la finalidad de potenciar en la medida de lo posible la colaboración entre grupos de investigación de diferentes centros del campus de Ourense, también tendrán la consideración de ámbito diferente para su evaluación los proyectos liderados por personal investigador de distintas áreas de conocimiento del mismo ámbito, siempre que sus tareas investigadoras se desarrollen en diferentes centros y se justifique adecuadamente.

El plazo de presentación de las solicitudes está abierto hasta el día 23 de febrero. En el 2025, se financiaron hasta 12 proyectos en la convocatoria Inou.