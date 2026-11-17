Las noches de Ourense arrastraban un peligroso mar de fondo mucho antes de que Nicusor S. (41 años) empuñara su navaja y matase a Amín Oudriss Odris (21). Tras el fin de las restricciones de la pandemia, la ciudad experimentó una eclosión de violencia vinculada al ocio nocturno que transformó las madrugadas en un polvorín.

Los datos del Ministerio del Interior radiografían esta escalada: de los 34 delitos de lesiones y riña tumultuaria registrados en 2021, la cifra saltó a 61 en 2022 -un incremento cercano al 80 %- y alcanzó su pico máximo en 2023 con 71 casos (un 108 % más que dos años antes). En 2024, el año del crimen, la violencia grupal de madrugada seguía enquistada en las calles con 64 incidentes graves. Fue precisamente en ese escenario de agresividad al alza donde colisionaron de frente los destinos de Nicusor S. y Amín Oudriss Odris.

Bajo este telón de fondo arrancó este lunes la primera sesión del juicio, iniciada con la selección del jurado y las posturas de las partes. Superada esta fase procesal, la proyección de un vídeo de 14 segundos documentó de forma aséptica el preludio de la tragedia: un grupo de jóvenes acorrala y golpea a un hombre en la calle Pizarro, en el corazón de la zona de Vinos. El agredido es Nicusor, el único acusado de asestar la puñalada que acabó con la vida de Amín mientras este celebraba su 21 cumpleaños con sus amigos.

En el banquillo de los acusados, frente a un tribunal popular compuesto por cinco mujeres y cuatro hombres -hay dos varones suplentes-, las posturas resultaron irreconciliables. La fiscal Sonia Rodríguez exige una condena por homicidio, mientras que la acusación particular -despacho León Rey Abogados- eleva la calificación a asesinato al considerar que se trató de un ataque sorpresivo. Frente a ellos, la abogada defensora, Carla Vaquero, reclama la libre absolución basándose en la legítima defensa.

El relato del acusado -de nacionalidad rumana y residente en España desde hace 22 años, a donde llegó con apenas 19- retrocedió a los momentos previos a la tragedia para contextualizar los hechos. A preguntas de su abogada, trazó un perfil de hombre de familia y trabajador: explicó que es padre de tres hijos (de 4, 8 y 12 años) y que lleva una década trabajando como autónomo en el sector forestal. En aquel momento vivía en la localidad lucense de Sober y relató que esa noche había bajado de fiesta a Ourense junto a su compañero de trabajo, Dumitru, y dos mujeres, madre e hija. Tras dejar el coche aparcado en la Alameda y pasar por varios bares, terminaron entrando en el pub Destino.

Fue en el interior de este local donde, según su versión, derramó por accidente una copa sobre Amín. Las disculpas inmediatas y la oferta de costear otra consumición fueron respondidas con amenazas directas. “Me decían que me iban a pegar, que me iban a rajar cuando saliera fuera”, rememoró en la sala, describiendo un clima de intimidación que los empujó a abandonar el establecimiento.

La amenaza -sostiene- se materializó al salir a la calle. Nicusor detalló cómo el grupo lo emboscó, lo derribó al suelo y comenzó a propinarle una paliza. En ese primer linchamiento, situó a la víctima mortal como uno de los agresores más feroces: “El fallecido me pisó la cabeza”. Tras lograr ponerse en pie, intentó escapar marchándose calle abajo, pero la jauría continuó la persecución lanzándole botellas, vasos y hasta un cubo de basura.

Acorralado, el procesado sacó la herramienta que siempre lleva consigo para su labor forestal y para comer el churrasco en el monte: una navaja. Según testificó, la víctima, con un vaso y una botella rota en cada mano, se abalanzó directamente hacia él, momento en el que el investigado recurrió a su gran mantra defensivo, insistiendo sin descanso ante el jurado: “Estaba aturdido, muerto de miedo y me defendí porque venía contra mí (…). Yo me estaba escapando, no iba a por él. Temía muchísimo por mi vida”, subrayó. En medio de aquel caos, aseguró que empuñó el arma y accionó por puro instinto para asustar a sus atacantes, un impulso ciego que culminó con una incisión letal en el pecho del joven que le afectó al corazón.

Tras el apuñalamiento, el acusado huyó, mirando continuamente hacia atrás por temor a ser alcanzado. En su fuga, se deshizo de la navaja arrojándola al río Barbaña. Su huida llegó a su fin poco después, cuando se vio cercado: por un lado lo acorralaba la muchedumbre que le venía pisando los talones y, por el otro, irrumpieron los agentes de la Policía Nacional.