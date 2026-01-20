7 de cada 10 estudiantes del campus de Ourense logran entrar en su grado ideal

Enfrentarse a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) -que este año se celebrará los días 2,3 y 4 de junio- siempre genera miedo y respeto entre los estudiantes. Las notas de corte para poder entrar al grado que consideran ideal para ellos rondan en su cabeza desde principio de curso, incluso desde años anteriores. Sin embargo, lo cierto es que cuando llega el momento de matricularse la mayoría consiguen hacerlo en su primera opción.

Según los últimos datos publicados por la Universidade de Vigo, el 92,97% de los alumnos de primer año del campus de Ourense cursan una de sus tres primeras opciones que marcaron en el formulario de la CIUG (donde pueden listar hasta diez titulaciones ordenadas según sus intereses). Entre ellos, la gran mayoría acceden al grado que pusieron en primer lugar, concretamente el 68,32%.

Aunque hay que tener en cuenta que el número de plazas ofertadas varía en función de los estudios, la titulación que más alumnos marcaron como favorita, y luego la acabaron cursando, es Ingeniería Informática. De los 140 estudiantes que entraron a este grado, un total de 86 lo consideraban su grado ideal, 21 lo pusieron como segunda opción y 24 como tercera.

Mientras, al otro lado de la balanza, entre las formaciones que se ofertan en Ourense hay cuatro en las que menos de 10 estudiantes la tenían como su preferencia. Se trata precisamente del PARS en Máster en Ingeniería vía grado de Ingeniería Informática (un programa que vincula estudios de grado y posgrado; solo 1 alumno la marcó como primera opción); PARS en Máster en Ingeniería Aeronáutica vía grado en Ingeniería Aeroespacial (6); la simultaneidad de Turismo y Geografía e Historia (8); y la simultaneidad de Administración y Dirección de Empresas con Ingeniería Informática (7).

No es excepcional

La situación es la misma en los otros dos campus de la UVigo. Así, la gran mayoría de los estudiantes de la institución académica (92,90%) pueden entrar en una de sus tres primeras elecciones. Con todo, solo dos grados –ambos del campus de Vigo– tienen un 100% de matriculados de primera preferencia: Traducción e Interpretación Español-Francés (14 matriculados, todos de 1ª preferencia) y Filología Aplicada en Gallego y Español (10 matriculados). Esto se debe, más que a una elevada demanda, a la falta de alumnado que baremar; esto es, se trata de titulaciones que por algún motivo no están funcionando bien en el ámbito de las matriculaciones.