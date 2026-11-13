92 fotoperiodistas capturan la realidad inédita de Galicia en una muestra conjunta

“Detras de cada foto hai moito máis que un botón”, con esta afirmación inauguraba Luis Menor, presidente de la Diputación Provincial de Ourense, la segunda edición de la exposición “A Galicia inédita” en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. La iniciativa reunió a un numeroso grupo de fotoperiodistas de la comunidad para crear la muestra colectiva más grande de Galicia. “Non son partidario de suprimir o xornalismo, senón o contrario, é importante defender o xornalismo nestes tempos”, reflexionaba Menor.

Por su parte, María Méndez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia, ve en esta segunda edición un éxito rotundo para el colectivo. “Fai dous anos, na primeira exposición participaban 72 fotoxornalistas. Hoxe contamos con 92 pezas ofrecidas por 92 profesionais, un aumento do 20%”, reflexionaba.

Para los fotoperiodistas, la exposición se estrena en unas fechas muy especiales, y es que la Asociación Profesional de Fotoxornalistas de Galicia celebraba hace tan solo cinco días su primer aniversario. Miguel Riopa, su presidente, defendió en el acto, rodeado por sus compañeros de profesión, la importancia de la agrupación: “Cada día únese alguén novo. A asociación é necesaria para dar visibilidade ao noso traballo e para remar todos na mesma dirección”. Las palabras del presidente no cayeron en saco roto, pues, los asistentes suscribieron estas afirmaciones. Entre estos fotoperiodistas se encontraban Alán Pérez, Xesús Fariñas, Lucía Otero y Martiño Pinal, quienes desempeñan su labor en La Región para reflejar la realidad social de Ourense.

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Para Riopa, la labor de los fotoperiodistas es cada día más importante, especialmente en un mundo inundado por la IA y las fake news. “A nosa ética é o que nos diferenza. A IA non nos resta traballo. Somos certificadores da realidade”, explicó. Una reivindicación de la que Fernando Blanco, comisario de la exposición, se hizo eco. “Non podemos garantir que cada foto publicada sexa auténtica. Os fotoxornalistas somos máis necesarios que nunca”, concluyó.