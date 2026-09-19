O OUFF amosa o traballo oculto detrás das cámaras

MOSTRA FOTOGRÁFICA

A mostra de fotografías de Esteban DelaIglesia no Centro Cultural Marcos Valcárcel rende homenaxe ao traballo invisible dos equipos detrás das cámaras

Parte da exposición “Ecosistema dunha rodaxe”, xa no Valcárcel.
Parte da exposición “Ecosistema dunha rodaxe”, xa no Valcárcel. | Martiño Pinal

O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle desde este sábado “Ecosistema dunha rodaxe”, unha exposición que ilumina o traballo habitualmente invisible dos equipos que fan posible o cinema. A mostra reúne unha escolma de seis anos de fotografías tomadas por Esteban DelaIglesia durante rodaxes de series e filmes.

Comisariada pola historiadora da arte Monse Cea, a proposta detense na “tremoia humana” situada detrás das cámaras. Claquetas, cadernos personalizados, marcas no chan, ferramentas e pequenos xestos revelan as microhistorias dos profesionais, así como o esforzo físico e mental dunha actividade sometida a unha grande presión.

O proxecto reivindica a fotografía de rodaxe como oficio, ao tempo que devolve o protagonismo aos traballadores da ficción cinematográfica. A exposición poderá visitarse ata o 1 de novembro.

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