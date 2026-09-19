MOSTRA FOTOGRÁFICA
O OUFF amosa o traballo oculto detrás das cámaras
MOSTRA FOTOGRÁFICA
O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolle desde este sábado “Ecosistema dunha rodaxe”, unha exposición que ilumina o traballo habitualmente invisible dos equipos que fan posible o cinema. A mostra reúne unha escolma de seis anos de fotografías tomadas por Esteban DelaIglesia durante rodaxes de series e filmes.
Comisariada pola historiadora da arte Monse Cea, a proposta detense na “tremoia humana” situada detrás das cámaras. Claquetas, cadernos personalizados, marcas no chan, ferramentas e pequenos xestos revelan as microhistorias dos profesionais, así como o esforzo físico e mental dunha actividade sometida a unha grande presión.
O proxecto reivindica a fotografía de rodaxe como oficio, ao tempo que devolve o protagonismo aos traballadores da ficción cinematográfica. A exposición poderá visitarse ata o 1 de novembro.
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