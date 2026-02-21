Abogados recorren la ciudad de Ourense para pedir una pensión digna

Abogados y procuradores recorrieron este viernes las calles de la ciudad hasta llegar a la sede del PSOE para reivindicar una pasarela de la Mutualidad al Regimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que le garantice una pensión digna. Es decir, reclaman que se transfiera todo lo que cotizaron a su mutua al sistema público. “Personas que me acompañan aquí tras la pancarta llevan 40 años cotizados y, según el sistema fallido de las mutualidades, le va a quedar una pensión de 300 o 400 euros no revalorizable”, explicó Aline Castro, delegada territorial del sindicato Venia.

Al respecto, culpa de esta situación al “abandono absoluto del Estado” al confiar en las mutuas “sin ningún tipo de control”. “Estamos sin apoyo ni garantía pese a haber cotizado todo lo que se nos ha pedido en unas condiciones precarias, ya que la abogacía y la procura nunca han tenido derecho a la asistencia sanitaria ni a la mayor parte de las prestaciones de un autónomo, pero sí todas las obligaciones”, afirmó la delegada territoria de Venia.

La protesta comenzó en Concepción Arenal, frente a la Audiencia Provincial de Ourense, y terminó en la sede del PSOE, en la calle Ribeira de Canedo. Castro explicó que el lugar elegido para terminar el recorrido se debe a que todo el arco parlamentario accedió a discutir y traminar una ley para reconocer el derecho a la pasarela al Reta y solo queda como escollo que el Partido Socialista convoque a la comisión correspondiente. “Les queremos hacer ver que ahora son ellos los que nos están poniendo el último obstáculo”, señaló.

En la sede, mantuvieron una reunión con diputados socialistas nacionales y autonómicos y también con el líder del partido en Ourense, Álvaro Vila. Castro valoró el encuentro como muy positivo y descató que les prometieron trasladar su preocupación.

Escasa pensión

Con la situación actual, indicó, hay mutualistas que optan por no jubilarse por la escasa pensión que les queda. Una de ellas es la abogada Ángeles Ferreira, quien lleva 42 años cotizados. “No podemos jubilarnos debido a que la Mutualidad nos estafó, se quedó nuestro dinero cuando nosotros estábamos adscritos por obligación, entonces cuando la Mutualidad se convirtió en aseguradora, nuestros dineros se fueron para abajo”, indicó ayer.

En su caso, la pensión que le quedaría es de 450 euros. “No me he jubilado porque no quiero hacerlo con ese dinero, he trabajado toda la vida”, afirmó.