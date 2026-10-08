Absuelto de acercarse a la vivienda de su expareja: estaba en el bar

Un nuevo error de precisión en un dispositivo de control telemático para proteger a las víctimas ha supuesto la absolución de José V.R. Al acusado se le imputaba haber permanecido el 3 de octubre de 2024 un total de tres horas y cinco minutos a menos de 200 metros de la vivienda de su expareja pese a tenerlo prohibido por un auto dictado tres días antes.

Toda la acusación se desmoronó con la testifical de la trabajadora del Centro Cometa, encargada del dispositivo telemático. Respecto a la primera alerta, manifestó que la señal no debía tenerse en cuenta al existir un error en la configuración de la zona de exclusión. En cuanto a las otras dos, admitió que hay un margen de error en la precisión del GPS que impide asegurar que José V.R. estuviese a menos de 200 metros de la vivienda de su expareja, ya que las ubicaciones más precisas lo sitúan por encima de esa distancia.

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Esto, señala la jueza de la Plaza 1 de la Sección Penal, resulta coherente con la declaración del acusado, que indicó que ese día se encontraba en el bar. Además, el abogado de la defensa, Gabriel Guntín, aportó documentación que refuerza la versión de su cliente. Por todo ello, José V.R. resultó absuelto del quebrantamiento que se le imputaba.