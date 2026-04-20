Absuelto de desobediencia el presidente de “Navea-Bibei”

La Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense absolvió a Miguel Sierra Fernández, presidente de la Mancomunidad das Terras do Navea-Bibei, juzgado por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad. La magistrada determinó la absolución del cargo imputado por la fiscal, que había llegado a solicitar penas de hasta un año y seis meses de inhabilitación especial y diversas multas económicas.

El origen de este procedimiento penal se remonta a una sentencia dictada el 18 de marzo de 2021 por el Juzgado de lo Social 3 de Ourense, condenando a la entidad supramunicipal a abonar 226,88 euros, más el interés legal del 10%, a una trabajadora. Ante la falta del pago inmediato, el juzgado inició un proceso de ejecución en septiembre de ese mismo año, remitiendo a la mancomunidad sucesivas diligencias de ordenación y requerimientos de pago con apercibimientos de incurrir en responsabilidades legales.

El delito exige el conocimiento de un mandato claro y una voluntad renuente a cumplirlo

El fallo exculpatorio se sustenta en que la deuda ya había sido completamente satisfecha en septiembre de 2022. La jueza mostró su sorpresa ante el hecho de que el Ministerio Fiscal presentara su escrito de acusación en noviembre de 2024 imputando el incumplimiento de la orden judicial, cuando el pago se había materializado más de dos años antes. El segundo factor clave para la absolución radica en la cadena de notificaciones. Quedó probado durante el juicio que los reiterados apercibimientos con advertencia de delito nunca llegaron de forma efectiva y personal al conocimiento del acusado. La secretaria-interventora se quedó sin personal auxiliar administrativo desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2023. Ante esta carencia, empleadas del Concello de Trives recogían las comunicaciones judiciales y las depositaban en un buzón