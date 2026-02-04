Más de 1,4 millones de euros del Leader para el GDR Sil-Bibei-Navea

El programa Leader 2023-2027 ha abierto una nueva convocatoria de ayudas que supone una oportunidad para impulsar proyectos en el medio rural. En el territorio del GDR Sil-Bibei-Navea, los interesados pueden presentar sus propuestas desde hoy y hasta el próximo 6 de abril. Las bases de la convocatoria están publicadas en el Diario Oficial de Galicia del 2 de febrero.

El grupo cuenta con un presupuesto de 1.476.308,52 euros para los años 2026, 2027 y 2028, destinado tanto a proyectos de entidades públicas locales y comarcales como de personas y empresas privadas, incluidas las comunidades de montes vecinales. Se trata del segundo mayor fondo entre los 24 Grupos de Desarrollo Rural de Galicia.

Desde el GDR animan a emprendedores y promotores a aprovechar esta convocatoria, recordando que contarán con el apoyo y asesoramiento del equipo técnico durante todo el proceso. La atención se ofrece a través de los teléfonos 988 346 169 y 608 643 790, así como en la oficina situada en la Praza do Reloxo, en A Pobra de Trives.

Las ayudas pueden cubrir hasta el 50 % de la inversión, con un máximo de 150.000 euros para proyectos productivos, y hasta el 90 %, con un tope de 75.000 euros para los no productivos. Toda la información sobre los criterios de valoración y la documentación necesaria está disponible en la web www.gdrsilbibeinavea.