Absuelven a dos acusados de vandalizar un vallado de "Hablamos Español" en Ourense

Vallado de Hablamos Español en Ourense, objeto del caso judicial por la distorsión del topónimo gallego Ourense en una imagen de archivo.

El Juzgado de Instrucción número dos de Ourense ha absuelto a dos acusados de un delito leve de daños por vandalizar un vallado en el que la asociación Hablamos Español utilizaba la forma distorsionada del topónimo de la ciudad y la provincia, Ourense.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2023 en la Avenida de Santiago, donde el vallado mostraba: "Bienvenidos a Orense, ciudad que en gallego se llama Ourense". La magistrada decidió absolver a los acusados debido a la invalidez de las pruebas presentadas, incluyendo un vídeo en el que no se pueden identificar a las personas implicadas. La sentencia, fechada el 2 de febrero, no es firme y permite recurrir en apelación en los cinco días siguientes a su notificación.

En un comunicado, A Mesa pola Normalización Lingüística explicó que se hizo cargo de la defensa de los dos acusados, asumida por el abogado Xoán Antón Pérez Lema. Su presidente, Marcos Maceira, criticó que las campañas “recurrentes” contra la toponimia gallega representan un ataque a la dignidad colectiva, en el que en muchas ocasiones participan organismos públicos.

La entidad también denunció el carácter antidemocrático de la acusación, que llegó a presentar como prueba la participación de uno de los acusados en una candidatura electoral. Maceira recordó que el artículo 10 de la Ley 3/1983 de Normalización Lingüística establece que “los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega”, recogido también en acuerdos internacionales como la Carta Europea de las Lenguas Regionales y el Convenio Marco del Consejo de Europa.

Finalmente, A Mesa recuerda que cualquier persona que sufra agravios o discriminación por usar o defender el gallego puede acudir a la Línea del Gallego, un servicio gratuito que gestiona quejas y felicitaciones relacionadas con el cumplimiento de los derechos lingüísticos.