Las academias de Ourense se reinventan tras el fin de los exámenes de septiembre

Datos destacados Diversificación Las aulas que antes repasaban matemáticas o sintaxis se dedican a la mecanografía, a la informática básica o incluso a la alfabetización digital para la tercera edad. Cierre total “Como bajó mucho la cantidad de alumnos, ya no nos compensa”, admitieron desde la Academia Volta, descartando la opción de reconvertirse organizando “campamentos”. Cambio “a peor” Los profesionales del refuerzo escolar coinciden en que el adelanto de las recuperaciones ha empeorado el rendimiento por la falta de tiempo y ha restado mucha exigencia. Cambio de perfil La tabla de salvación para mantener su actividad ha sido el público adulto. Galeduca ha potenciado su perfil multidisciplinar con quienes siguen trabajando en verano. Bajón de un 80% Para la Academia Posío, el adelanto de las pruebas extraordinarias ha supuesto un duro golpe, traduciéndose en una pérdida del 80% de su alumnado estival.

Reinventarse o morir. Es el lema de muchas de las academias ourensanas durante los últimos veranos, después de perder a decenas de alumnos durante los meses estivales debido al cambio de las recuperaciones en la enseñanza secundaria y el Bachillerato, pasando de septiembre a junio.

Para paliar este duro golpe, centros como Galeduca han tenido que diversificar su oferta para poder mantener sus puertas abiertas. “Tenemos que sobrevivir los veranos ofreciendo cursos alternativos”, explicaron desde este centro.

Destacan novedades como mecanografía, informática básica o incluso de alfabetización digital para mayores

Ahora, las aulas que antes repasaban matemáticas o sintaxis se dedican a la mecanografía, a la informática básica para que los más jóvenes aprendan a usar los dispositivos escolares, o incluso a la alfabetización digital para que la tercera edad aprenda a hacer papeleos online. A esto se suman los intensivos de inglés y las técnicas de estudio para universitarios, el único perfil que, en algunos casos, mantiene el pulso académico hasta septiembre, especialmente de la UNED.

Cierres en verano

Sin embargo, no todas las empresas del sector pueden o ven rentable dar este giro. Para otras, la drástica caída de matriculaciones estivales ha supuesto un cambio de paradigma radical: bajar la persiana. “Nosotros básicamente lo que hacemos es cerrar en verano, literalmente. Como bajó mucho la cantidad de alumnos, ya no nos compensa”, admitieron desde la Academia Volta. Este centro, especializado en adolescentes de la ESO y Bachillerato, descarta la opción de reconvertirse organizando “campamentos”.

Una situación similar viven en la Academia Ourense Formación, donde la desaparición de los estudiantes de instituto en los meses de julio y agosto ha reconfigurado el calendario del profesorado. Si antes el volumen de trabajo obligaba a posponer los descansos tras los exámenes, ahora aprovechan el estío para coger vacaciones. El tradicional flujo de estudiantes nuevos que llegaban en julio buscando un salvavidas de última hora ha desaparecido por completo. Ahora, las academias solo retienen a un pequeño porcentaje del alumnado que ya tenían matriculado durante el curso regular.

Peores sensaciones desde el cambio del ciclo de exámenes

Los profesionales del refuerzo escolar coinciden en que el adelanto de las recuperaciones ha empeorado el rendimiento. “Les pilla muy cansados a final de curso y con muy poco tiempo de reacción”, lamentaron desde Volta. Desde Galeduca alertaron de un empeoramiento constante del aprendizaje, señalando que los adolescentes apenas cuentan con una semana entre la entrega de notas y la prueba extraordinaria para preparar la materia de todo un año. “Llegaron a tener la recuperación cinco días después de saber la nota ordinaria”, explicaron desde este centro.

Esta asfixia temporal ha provocado que la tasa real de éxito caiga en picado. En el antiguo modelo, según señalan desde las academias, los estudiantes contaban con julio y agosto para asentar conocimientos y dar una vuelta real a su metodología de estudio y a su planteamiento de las materias, pero ahora la preparación exprés es una misión casi imposible. En el sector calculan que, de cada ocho alumnos que antes conseguían superar las materias en septiembre, ahora apenas lo logran dos en el mes de junio.

Ante este escenario, los docentes advierten que el sistema educativo está reaccionando con un maquillaje estadístico para encubrir el fracaso del formato. “Año tras año se están regalando aprobados”, sentenciaron desde las aulas. Se percibe una clara inflación de las calificaciones en los institutos, una táctica para evitar que un calendario tan ajustado genere una avalancha de repetidores.