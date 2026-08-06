La resistencia de las academias de Ourense en verano: sobrevivir gracias a la enseñanza de inglés y gallego

Datos destacados Diversificación Las aulas que antes repasaban matemáticas o sintaxis se dedican a la mecanografía, a la informática básica o incluso a la alfabetización digital para la tercera edad. Cierre total “Como bajó mucho la cantidad de alumnos, ya no nos compensa”, admitieron desde la Academia Volta, descartando la opción de reconvertirse organizando “campamentos”. Cambio “a peor” Los profesionales del refuerzo escolar coinciden en que el adelanto de las recuperaciones ha empeorado el rendimiento por la falta de tiempo y ha restado mucha exigencia. Cambio de perfil La tabla de salvación para mantener su actividad ha sido el público adulto. Galeduca ha potenciado su perfil multidisciplinar con quienes siguen trabajando en verano. Bajón de un 80% Para la Academia Posío, el adelanto de las pruebas extraordinarias ha supuesto un duro golpe, traduciéndose en una pérdida del 80% de su alumnado estival.

El cambio de las recuperaciones escolares supuso un punto de inflexión radical para el sector de las academias en Ourense, pero en centros formativos como Galeduca & Just English encontraron una vía de escape apostando por la diversificación y cambiando su perfil de cliente.

Borja Rodríguez Pérez, encargado de la academia, reconoce que la transición de los exámenes de septiembre a junio fue inicialmente “un poco faena”, ya que durante sus primeros años de apertura contaban con veranos repletos de estudiantes que necesitaban apoyo y la transición sin esta gran masa de alumnos requirió saberse mover muy bien, leyendo el nuevo escenario.

“Del refuerzo en verano no vivimos. Si en nuestro caso solo fuéramos refuerzo, era mejor cerrar”, admitió Rodríguez. Actualmente, el número de alumnos de Secundaria que acuden a sus aulas en la época estival es meramente testimonial -tuvieron cuatro en julio y apenas tres en agosto-, por lo que han descartado depender de este formato. Tampoco han querido reconvertirse organizando ludotecas, al no disponer de instalaciones adaptadas.

La auténtica tabla de salvación para mantener su actividad ha sido el público adulto. La academia ha potenciado su perfil multidisciplinar centrándose en quienes siguen trabajando en verano. Su gran motor actual es la enseñanza de gallego para superar las pruebas de la Xunta o de las Escuelas de Idiomas, manteniendo activos cinco grupos online en pleno agosto. En paralelo, la formación de inglés con clases individuales sostiene a otros catorce alumnos, además de variados cursos de informática, mecanografía o técnicas de estudio.

Academía Posío: resistir con la metodología de siempre pese a una reducción de alumnos de hasta el 80%

Para la Academia Posío, el adelanto de las pruebas extraordinarias ha supuesto un duro golpe, traduciéndose en una pérdida del 80% de su alumnado estival. A diferencia de otros centros, han decidido no incorporar actividades novedosas y mantenerse fieles a su modelo tradicional de refuerzo escolar y avance de temario.

Gemma Cid, representante del centro, reconoce que al suprimirse el examen de septiembre también se ha esfumado el “sentimiento de obligación” para estudiar. Ahora, los únicos que acuden a sus aulas en verano son alumnos de Primaria y ESO empujados por sus padres, mientras que los estudiantes de Bachillerato han desaparecido por completo, colándose alguno de FP

Ourense Formación: aumento de alumnado universitario y reconfiguración de las vacaciones veraniegas

Para la Academia Ourense Formación, la desaparición de las recuperaciones de instituto ha reconfigurado por completo su calendario anual. Aunque todavía mantienen un flujo de alumnos universitarios que preparan sus convocatorias de fin de carrera, especialmente de la Universidad Nacional de educación a Distancia, la ausencia de estudiantes de secundaria ha obligado a reorganizar sus descansos. “No solemos tener alumnos de instituto, así que solemos aprovechar para coger vacaciones”, explican desde el centro. Anteriormente, el profesorado descansaba en septiembre aprovechando que el curso escolar arrancaba más tarde. Ahora, con el inicio de las clases a principios de dicho mes, ya da menos tiempo para descansar.