OLA DE CALOR
Ourense en alerta

¿Sabe usted que acceder a la ciudad por la A-52 está siendo un calvario?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el hartazgo de los ourensanos y visitante con el acceso a la ciudad por la A-52

Obras en el asfalto de la A-52.
Obras en el asfalto de la A-52. | La Región

¿Sabe usted que acceder a la ciudad por la A-52 está siendo un calvario? ¿Que el mejor consejo es llegar con tiempo de sobra? ¿Que las obras de asfaltado están siendo un dolor para quien va a trabajar a la ciudad? ¿Que las retenciones son habituales? ¿Que la situación lleva varios días así y la gente está harta? ¿ Y que además los coches que pasan ven a más gente parada que trabajando?

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