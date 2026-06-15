Accidente laboral en las obras de la Variante Norte al volcar un camión articulado

Las obras del primer tramo de la Variante Norte en Ourense continúan en tiempo y forma. Este lunes 15 de junio se registró un accidente laboral causado por la volcadura de uno de los camiones articulados que trabaja en dicha obra.

El accidente se produjo dentro del tramo de obras cercanas al kilómetro 573 de la N-120 cerca de una tienda al por mayor de material para construcción cuando el camión llevó a cabo la descarga del material que transportaba. Afortunadamente no hay daños personales que lamentar.

Estas obras servirán para crear el trazado de la futura carretera que circunvalará la ciudad por el norte (barrios de O Pino, A Ponte y O Vinteún) y que será además el punto de partida de la A-56 (autovía Ourense-Lugo).