Accidente laboral en las obras de la Variante Norte al volcar un camión articulado

SIN DAÑOS PERSONALES

El accidente laboral se produjo cuando el camión articulado volcó en el momento de descargar el material que llevaba en su cajón durante las obras del trazado de la Variante Norte que servirá de punto de partida de la A-56 entre Ourense y Lugo

El camión articulado tras volcar en las obras de la Variante Norte.
El camión articulado tras volcar en las obras de la Variante Norte. | Miguel Ángel

Las obras del primer tramo de la Variante Norte en Ourense continúan en tiempo y forma. Este lunes 15 de junio se registró un accidente laboral causado por la volcadura de uno de los camiones articulados que trabaja en dicha obra.

El accidente se produjo dentro del tramo de obras cercanas al kilómetro 573 de la N-120 cerca de una tienda al por mayor de material para construcción cuando el camión llevó a cabo la descarga del material que transportaba. Afortunadamente no hay daños personales que lamentar.

Estas obras servirán para crear el trazado de la futura carretera que circunvalará la ciudad por el norte (barrios de O Pino, A Ponte y O Vinteún) y que será además el punto de partida de la A-56 (autovía Ourense-Lugo).

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats