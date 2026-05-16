Aceites Abril reina en los premios San Isidro

Ourense vivió anoche una de sus citas más señaladas para el sector primario con la entrega de los Premios San Isidro 2026, organizados por el Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrícolas de Ourense. La gala, que conmemoró la festividad del patrón del colectivo, sirvió para reivindicar el papel estratégico de la ingeniería agrícola en la modernización y la sostenibilidad del rural gallego.

El gran reconocimiento de la velada, celebrada en el restaurante El Coto de la ciudad, recayó en Aceites Abril, distinguida con el premio a la “Iniciativa Medioambiental del Año”. El galardón fue recogido por Marta Pérez Canal, directora de Recursos Humanos de la firma ourensana. Durante el acto, el presidente de la entidad colegial, José Paz, ensalzó la trayectoria de la empresa, calificándola como un ejemplo extraordinario de compromiso con el territorio. La distinción puso el foco en su ambicioso proyecto de recuperación del olivar tradicional gallego, especialmente en las comarcas de O Ribeiro y Valdeorras. Paz destacó que el modelo de Aceites Abril no solo protege variedades autóctonas como la mansa y la brava, sino que demuestra que “es posible crear riqueza, fijar población y modernizar el rural desde una visión inteligente y profundamente comprometida con Galicia”.

Marta Pérez Canal, en representación de Aceites Abril, recibe de manos de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. | Miguel Ángel

La noche también premió la excelencia técnica con el galardón al mejor proyecto agroalimentario de 2025, otorgado a la colegiada Monserrat Castro por su labor para la empresa Hortoverín, en la comarca de Monterrei. El toque distintivo de esta edición lo puso el arte de Fernando Barreira. El escultor ourensano diseñó en exclusiva las piezas entregadas, elaboradas en barro negro y porcelana. La obra otorgada a Aceites Abril capturó la esencia de su labor representando los tres estados de madurez de la aceituna, sellando así una alianza entre la cultura, el agro y la vanguardia artística.