El ourensano Acisclo Novo dedica a Castelao su primer conjunto escultórico, en A Estrada

El escultor ourensano Acisclo Novo presentó este domingo una nueva obra en la Praza de Galicia de A Estrada (Pontevedra). Se trata de su primer grupo escultórico que reúne por primera vez en una misma pieza a una de las figuras más ilustres de la literatura gallega, Daniel Castelao, con su familia: Virxinia Pereira y su hijo Alfonso, o “Chuchiño”, como el escultor se refiere cariñosamente al niño.

La escultura mide 2,20 metros de alto, pesa 260 kg de bronce y procede de su taller en Madrid. Junto a la firma de Acisclo aparece también la de la ourensana María M. Andura, quien se encarga de las producciones de escultura pública.

Colocación de la escultura de Acisclo Novo en A Estrada. | La Región

Con esta creación, Novo se aleja deliberadamente de la representación solemne que suele acompañar a las figuras históricas. Así, buscó dejar a un lado la imagen más institucional de Castelao transmitiendo proximidad para poner en valor que la fuerza del ilustre escritor nacía también en su vida cotidiana.

Su objetivo era capturar un instante íntimo, familiar y lleno de complicidad, logrando una escena tan cercana que invita a los vecinos a encontrarse con los personajes como si, sencillamente, estuvieran dando un paseo por la villa. Trabajó en la escultura como si la familia estuviese paseando por la calle entre el resto de ciudadanos. Lograr retratar a los tres fue un trabajo complejo que requirió una importante labor de investigación, para conseguir que cada uno de ellos resultase identificable, manteniendo a la vez la naturalidad de la escena.

La obra se completa con la reproducción de la “Carta aos Estradenses” en acero corten, un documento fundamental y conocido, que nunca había sido representado de esta forma. Ahora el trabajo de Novo pertenece a la gente, algo que le satisface enormemente, ya que reconoce que en una galería el público que disfruta de su trabajo es más delimitado.