Acosó a su pareja tras enterarse que estaba con otro y le mandó la foto de una pistola: "Mira el juguetito que tengo"

El acoso al que Iván G.R. sometió a su expareja cuando se enteró de que esta había comenzado una nueva relación sentimental le supuso ayer una condena en el Penal 1 de Ourense. En marzo de 2024, el acusado y víctima cortaron su noviazgo y en diciembre de 2024 ella comenzó a salir con otra persona. A partir de ahí, Iván le enviaba mensajes a través de Whatsapp y la llamaba de día y de noche diciéndole que si no era suya no iba a ser de nadie.

Incluso el 13 de diciembre de dicho año llegó a enviarle un wasap en el que le decía: “Mira el juguetito que tengo”. Acto seguido, le mandó la fotografía de una pistola. Así lo admitió ayer Iván G.R. en la audiencia preliminar celebrada en el Penal 1 y en la que hubo acuerdo de conformidad. Por estos hechos fue condenado a la realización de 135 días de trabajos comunitarios. Además, no podrá acercarse a menos de 200 metros ni comunicarse con su expareja durante 58 meses, casi cinco años.