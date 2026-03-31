El Gobierno aprueba la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, adscrito al Ministerio de Sanidad, como parte del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027. El objetivo es centralizar información, coordinar políticas públicas y mejorar la prevención frente a uno de los mayores retos de salud pública en España.

Según los últimos datos del INE 2024, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa, con 3.953 fallecimientos (2.902 hombres y 1.051 mujeres). A nivel mundial, la OMS estima que más de 700.000 personas mueren por esta causa cada año, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

Coordinación, prevención y vigilancia

El Observatorio reunirá a distintos ministerios y organismos para analizar datos, coordinar políticas y supervisar la aplicación del plan. Entre sus funciones están promover la investigación científica, mejorar la vigilancia epidemiológica y reforzar programas de intervención temprana, posvención y campañas de sensibilización. También consolidará el teléfono 024, disponible 24 horas, para atención inmediata a personas en riesgo.

La ministra portavoz, Elma Saiz, destacó que “el suicidio no es solo un problema sanitario, sino social, con cifras alarmantes”, y aseguró que el Observatorio permitirá ofrecer una respuesta más integral y centrada en las personas, optimizando recursos y fomentando la coordinación entre comunidades autónomas y ministerios.