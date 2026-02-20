Acusa a su ex de violarla en Ourense: “Me bajó el pantalón y me bloqueé”

Mantuvieron una relación de más de cinco años, llegando incluso a convivir, pero en enero de 2022 llegó la ruptura. Semanas después, el 10 de febrero, José A.F. fue a la vivienda de su expareja para recoger sus enseres. En ese momento, la mujer sostiene que, una vez en el interior del domicilio, su exnovio la cogió del brazo, la llevó a la habitación, le bajó los pantalones y la ropa interior y la violó. “Me quedé bloqueada”, aseguró ayer en el juicio seguido en la Audiencia de Ourense.

Él lo negó, sin embargo, las acusaciones insistieron en que hay restos biológicos suyos en las partes íntimas de la denunciante. El abogado de la defensa, Rubén Santana, trató de dar una explicación al hallazgo de ADN de su cliente en el cuerpo de la perjudicada. Al respecto, explicó que esa muestra pudo llegar por “automanipulación”. Para probar esta teoría, esta parte citó a declarar a un perito médico, quien explicó que se pueden obtener muestras de ADN de varias maneras, como del cepillo de dientes. “Puede haber muchas formas de que estas células lleguen a donde aparecieron. (…) Pudo haber una transmisión de células que no necesariamente se haya producido según la versión de la denunciante, sino que pudo haber sido autoprovocada”, indicó, una explicación que no resultó creíble para las acusaciones.

Por otra parte, declaró la perito que examinó a la víctima el mismo día de los hechos. Explicó que no apreció lesiones en ella, aunque indicó que este tipo de agresiones no suele provocarlas. Asimismo, considera compatible el hallazgo del ADN con los hechos denunciados. Discrepó de esta opinión el perito de la defensa. “Es altísimamente improbable que no existiese ningún tipo de lesión”, aseguró.

Versiones distintas

Acusado y denunciante ofrecieron ambos versiones muy distintas sobre los hechos, aunque coincidieron en el punto de partida. Ambos se encontraron en un bar y ella le propuso que fuese hasta su vivienda a recoger los enseres que había dejado en ella. Hasta el domicilio se trasladaron en el coche de él. Una vez aparcaron, comienzan las discrepancias en los relatos. El acusado señaló que no quería subir a la vivienda. “Ella me insistió, me dijo que si no, no me iba a bajar nada”, aseguró. Sin embargo, la mujer contradijo esta versión. Afirmó que ella le pidió que esperase en el coche, pero él la siguió, sintiendo temor en el ascensor. “Venía un poco bebido”, apuntó.

Las mayores discrepancias entre ambos fueron acerca de qué ocurrió en el interior de la vivienda. Ella aseguró que él la cogió del brazo, la tiró en la cama, le bajó la ropa y la violó. Durante la agresión, narró entre sollozos, él le dijo: “Ahora vas a saber lo que es bueno”. Además, aseguró que llegó a caer al suelo y cuando estaba de rodillas y su exnovio le dijo: “Ahora no te puedes levantar puta, así te quería ver yo”.

Por su parte, José A.F. señaló que su exnovia lo invitó a una cerveza en la cocina y se le empezó a insinuar y él la paró. Tras ello, intentó abandonar el piso, pero estaba cerrado con llave, por lo que la amenazó con llamar a la Policía y ahí fue cuando ella abrió y él se fue.

Testigo telefónica

También declaró ayer la actual pareja del acusado. Aseguró que escuchó todo porque estaba hablando con su novio por teléfono y él guardó el móvil en el bolsillo en manos libres para que ella oyese lo que sucedía. Ella corroboró la versión de José A.F. Relató que la denunciante se le insinuó a su novio y cómo este se marchó de la vivienda bajando por las escaleras y no por el ascensor. El nivel de detalles en su declaración no convenció a las acusaciones, que no se creyeron su versión. “Casi parece una visualización de videollamada”, aseguró el abogado de la víctima, Óscar Freixedo.

El letrado, que ejerce la acusación particular, interesa que se condene al acusado a 13 años de prisión, mientras que la Fiscalía solicita 12. Ambos lo consideran culpable de un delito de agresión sexual y otro de amenazas. Respecto a este último, aluden a un audio que José A.F. habría enviado a la denunciante tras los hechos en los que le decía: “Busca sitio donde esconderte, galana”; “Vas a ver qué es ser hijo de puta”.

El acusado no se reconoce en los audios y su abogado, Santana, señaló que pudieron ser manipulados e interesó la libre absolución de su cliente.