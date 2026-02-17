Investigan una agresión sexual a una menor en plena calle, en Vistahermosa: le obligó a hacerle una felación

Una juez de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense abrió diligencias tras la denuncia de una menor de 15 años que hace una semana sufrió, según su relato, una agresión sexual cuando se dirigía a casa. La adolescente, que no reside habitualmente en Ourense, pero pasaba unos días en la ciudad, fue abordada por un hombre de 40 años que la atacó sexualmente en la calle Mateo de Prado en la intersección con Bispo Lourenzo, a la altura del Parque das Letras, en el barrio de Vistahermosa. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 cuando la menor regresaba a casa y el supuesto agresor la atacó de forma sorpresiva y la llevó a un lugar apartado, en donde, según su relato, la obligó a realizarle una felación.

Un vecino alertó a la Policía Nacional, que movilizó a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) y a Seguridad Ciudadana, que rápidamente realizaron una batida por las inmediaciones hasta dar con el sospechoso. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad.