Acusada de incendiar su casa tras ejecutar el banco la hipoteca

Josefa P.F. se sentará el próximo mes de abril en el banquillo del Penal 2 acusada de incendiar su propia casa para causar un perjuicio a la entidad bancaria. La imputada heredó esta vivienda, ubicada en Barbadás, de sus progenitores. Sin embargo, la recibió con cargas económicas, ya que sobre ella pesaba una carga hipotecaria a favor del Santander y la entidad había ejecutado la hipoteca, por lo que la mujer perdió la propiedad.

La Fiscalía señala en su escrito que la tarde noche del 3 de abril de 2022 Josefa P.F. provocó un incendio en su vivienda, prendiendo fuego a un colchón de la planta inferior, el cual se progapó al resto del inmueble. Ayer se celebró la audiencia preliminar por este caso, en la que no se llegó a un acuerdo de conformidad, por lo que se celebrará el juicio en abril.

La defensa interesó prueba para ese día que demuestre que hubo un incendio provocado posterior en la misma vivienda que sorprendió a la acusada en el interior temiendo por su propia vida.

El Ministerio Público solicita que Josefa P.F. sea condenada a dos años de prisión por un delito de incendio de bienes propios y que indemnice al Concello de Barbadás en 608 euros por el coste de las labores de extinción y al banco por la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por la pérdida de valor del inmueble.