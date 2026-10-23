Acusado de amenazar a su expareja en Ourense al averiguar que lo denunció: “Vouna matar”

Jaime C.E. se sentó este jueves en el banquillo de la Plaza 1 de la Sección Penal acusado de unas amenazas que habría vertido el 28 de enero de 2025 tras ver el coche de su mujer en el cuartel de la Guardia Civil de Carballiño. Uno de los agentes relató que ese día los avisaron por un delito de robo y al llegar al domicilio la víctima les dijo que su expareja se había llevado dos móviles y le había roto un espejo del coche.

Ante esta situación, la trasladan al cuartel para interponer la denuncia. Cuando llegaron allí, la víctima localizó a través de una aplicación la ubicación del móvil que se había llevado su exnovio. Era un bar, a donde se desplazaron los agentes y encontraron al presunto autor, a quien se llevaron detenido.

“Se mostró muy colaborador, no discutió nada. De hecho, ni siquiera le engrilletamos porque estaba completamente calmado”, señaló el guardia civil. Sin embargo, todo cambió cuando vio el coche de su expareja aparcado. “Le dio un pequeño brote y empezó a proferir amenazas diciendo: ‘Sei o que teño que facer, vouna matar”, relató el agente. No obstante, cree que la pareja del acusado no las llegó a escuchar.

El brote se complicó porque el acusado comenzó a echar espuma por la boca, por lo que llamaron a una ambulancia. Finalmente, la intervención sanitaria permitió que Jaime C.E. volviera a un estado de calma e incluso pidió perdón a los agentes.

La magistrada no pudo escuchar la versión de Jaime C.E. sobre lo que pasó el citado día, ya que el acusado se acogió a su derecho a no declarar.