Acusado por amenazar a otro hombre con un cuchillo en Ourense: “No sabes dónde te metiste”

Visto para sentencia quedó este martes en el Penal 1 el juicio contra un hombre acusado de colocarle a otro un cuchillo de grandes dimensiones en el cuello, en contacto con la piel, tras abalanzarse sobre él y agarrarlo por el hombro. Según la Fiscalía, la víctima consiguió huir lanzando sillas y mesas para que el acusado no le alcanzase.

Ocurrió en la calle Marcelo Macías, de la ciudad, el 7 de marzo de 2021. El imputado, tras desistir de su actitud, presuntamente se introdujo en el interior de un bar. Según la acusación pública, al salir del establecimiento, ya sin el cuchillo, amenazó a la víctima: “Te voy a matar yo o (pronuncia el nombre de otra persona), uno de los dos, no sabes dónde te has metido”. En la causa constan dos cuchillos, el que habría utilizado el hombre para la comisión de los hechos y otro que le fue incautado. Por estos hechos, la Fiscalía interesó para el acusado una pena de un año y ocho meses de prisión por un delito de amenazas con la agravante de reincidencia.