Acusado de robar un móvil en Ourense tras un bofetón: “Me lo quedo”

La Fiscalía de Ourense solicita una pena de tres años de prisión y multa para un acusado de un robo con violencia y un delito leve de lesiones tras sustraer presuntamente un teléfono móvil de un domicilio en la Plaza de Covadonga. Los hechos ocurrieron en la tarde del 13 de marzo de 2023. Según el escrito de acusación, el inculpado se encontraba en su vivienda con la víctima cuando le manifestó que le gustaba su terminal, y que “se lo iba a quedar”. Ante la negativa del propietario, el acusado supuestamente le propinó una bofetada para hacerse con el dispositivo.

Tras el incidente, el móvil fue vendido por 100 euros en un establecimiento de compraventa de la calle Curros Enríquez. El responsable de la tienda, que adquirió el aparato de buena fe, entregó posteriormente el terminal a la Policía Nacional al conocer su procedencia ilícita.