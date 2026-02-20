VENDIDO POR 100 EUROS
Acusado de robar un móvil en Ourense tras un bofetón: “Me lo quedo”
VENDIDO POR 100 EUROS
La Fiscalía de Ourense solicita una pena de tres años de prisión y multa para un acusado de un robo con violencia y un delito leve de lesiones tras sustraer presuntamente un teléfono móvil de un domicilio en la Plaza de Covadonga. Los hechos ocurrieron en la tarde del 13 de marzo de 2023. Según el escrito de acusación, el inculpado se encontraba en su vivienda con la víctima cuando le manifestó que le gustaba su terminal, y que “se lo iba a quedar”. Ante la negativa del propietario, el acusado supuestamente le propinó una bofetada para hacerse con el dispositivo.
Tras el incidente, el móvil fue vendido por 100 euros en un establecimiento de compraventa de la calle Curros Enríquez. El responsable de la tienda, que adquirió el aparato de buena fe, entregó posteriormente el terminal a la Policía Nacional al conocer su procedencia ilícita.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VENDIDO POR 100 EUROS
Acusado de robar un móvil en Ourense tras un bofetón: “Me lo quedo”
REUNIÓN CON LA SUBDELEGACIÓN
Las multas a los tractoristas suman cerca de 300.000 euros
RALENTIZADAS POR LA LLUVIA
Se reactiva la construcción tras un parón superior a 50 días
ÉL NIEGA LOS HECHOS
Acusa a su ex de violarla en Ourense: “Me bajó el pantalón y me bloqueé”
Lo último
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Viernes, 20 de febrero
GRAN IMPORTANCIA ECONÓMICA
Valdeorras, una historia de éxito en la industria del vino