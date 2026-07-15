Acusados de golpear y atracar a un hombre tras ofrecerle un “taxi pirata” en Ourense

Yago S.L. y Mikel G.E. se sentarán en el banquillo de la Plaza 1 de la Sección Penal de Ourense acusados de un robo con violencia en la ciudad. Según el relato de la Fiscalía, la madrugada del 12 de abril de 2024 se encontraba en el parque de San Lázaro para coger un taxi, momento en el que fue abordado por dos hombres, quienes se ofrecieron a llevarlo a su domicilio por un importe menor.

Sin embargo, este rechazó el ofrecimiento, reaccionando los dos acusados, señala Fiscalía, cortándole el paso y golpeándolo -uno de ellos con un cinturón- para posteriormente apoderarse de su cartera. Tras los hechos, ambos habrían usado las tarjetas de la víctima en varios taxis y cafeterías de la ciudad, siendo captados por las cámaras de los establecimientos. El gasto total fue de 458 euros.

La Fiscalía pide para Yago S.L. una condena de cinco años de cárcel por un robo con violencia, mismo delito por el que solicita a Mikel G.E. tres años de prisión. La diferencia en la petición se sustenta en que al primero le aplica la agravante de reincidencia.

Por otra parte solicita para cada uno una multa de 540 euros por un delito de lesiones y nueve meses de prisión por uno de estafa además de indemnizar a la víctima en 458 euros por el dinero sustraído. Estaba previsto que este martes se celebrase la audiencia preliminar por esta causa, sin embargo, la ausencia por motivos médicos de la abogada de uno de los acusados obligó a aplazar la vista.